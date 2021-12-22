Почему Гордон удалил пост с Зеленским на шашлыках – названа смешная причина

На фото: Гордон, Зеленский, Алеся Бацман и Савик Шустер. Коллаж "Сегодня"

Пост с фотографией, где президент Владимир Зеленский жарит шашлыки с журналистами, был удален со страницы Дмитрия Гордона в Instagram из-за шутки о российском пропагандисте Владимире Соловьеве. Об этом рассказал сам журналист в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24.

По его словам, он решил потроллить российского пропагандиста, с которым у них давно "война".

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"Утром проснулся в хорошем настроении. Думаю, как бы потролить весь мир? Опубликовал фото, где президент, я, Алеся Бацман и Савик Шустер готовим шашлыки. И написал примерно так: "Воспоминания о лете. Я с друзьями на шашлыках, зажарили Соловьева и съели. Мясо оказалось жестким и невкусным, из-за этого и перессорились", – сказал Гордон.

Журналист объяснил, что публикация была удалена самим сервисом якобы из-за жалоб, но и здесь он снова не упустил возможности высмеять Соловьева.

"Поступили жалобы, что зажарили Соловьева, я этого не учел. Люди, наверное, писали, что зажарить можно свинью, барана, а жарить Соловьева – себя не уважать", – подчеркнул он.

Что за публикация от Гордона?

Накануне Дмитрий Гордон поделился архивной фотографией, которую разместил на своей странице в Instagram. Подпись звучала так: "Воспоминания о лете. С друзьями на шашлыках. Зажарили Соловьева и съели. Мясо оказалось старое, жесткое и невкусное — поэтому ближе к зиме перессорились". Однако достаточно быстро пост исчез.

Гордон, Зеленский, Алеся Бацман и Савик Шустер. Фото: instagram.com/gordondmytro

Тогда они были в хороших отношениях. Фото: instagram.com/gordondmytro

Напомним, что эти фото были сделаны в День журналиста этим летом, 6 июня. Зеленский пригласил журналистов на шашлык, который сам и жарил.

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