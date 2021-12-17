Перемога Росії в ООН: ухвалено скандальну резолюцію

В ООН не стали вдаватися до подробиць всіх наслідків Другої світової війни / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на позицію проти США та ЄС, Генеральна асамблея ООН схвалила російську резолюцію, яка забороняє переписувати історію Другої світової війни.

Про це повідомляє агентство "РБК-Україна" з посиланням на трансляцію засідання Генасамблеї ООН, яке пройшло 16 грудня.

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Російську резолюцію підтримали представники 130 країн, утрималися – 49. Україна та США проголосували проти.

Суть документа

Резолюція має назву "Боротьба з героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими видами практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості". Насправді під такою назвою міститься рекомендація країнам вжити заходів щодо запобігання перегляду підсумків Другої світової війни.

Проти російського документа виступають США, Україна та більшість країн Європи. У МЗС України вважають, що текст документа замовчує факт, що завершення Другої світової війни не стало перемогою над тоталітарними ідеологіями. Натомість призвело до зміцнення комуністичного режиму та поневолення деяких народів Європи. Також Москва виправдовує підписання пакту Молотова-Ріббентропа.

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