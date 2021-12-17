Победа России в ООН: принята скандальная резолюция

В ООН не стали вдаваться в подробности всех последствий Второй мировой войны / Коллаж "Сегодня"
Несмотря на позицию против США и ЕС Генеральная ассамблея ООН одобрила российскую резолюцию, которая запрещает переписывать историю Второй мировой войны.
Об этом сообщает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи ООН, которое прошло 16 декабря.
Российскую резолюцию поддержали представители 130 стран, воздержались – 49. Украина и США проголосовали против.
Суть документа
Резолюция имеет название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". На самом деле под таким названием содержится рекомендация странам принять меры по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны.
Против российского документа выступают США, Украина и большинство стран Европы. В МИД Украины считают, что текст документа замалчивает факт того, что завершение Второй мировой войны не стало победой над тоталитарными идеологиями. Зато привело к укреплению коммунистического режима и порабощения некоторых народов Европы. Также Москва оправдывает подписания пакта Молотова-Риббентропа.
Резолюции ООН
- 13 декабря стало известно, что несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, Тегеран использовал баллистическую ракету в рамках своей космической программы.
- 9 декабря Генеральная ассамблея ООН потребовала от России прекратить перебрасывать на территорию оккупированного полуострова Крым оружие и военных, а также прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно пожаловался на ООН, что организация отказалась участвовать в саммите, а президент Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк заявил, что ООН должна признать "Крымскую платформу".