"Переговори чи конфлікт". Як пройшла зустріч Блінкена та Лаврова у Женеві, і які перспективи тепер для України

Ентоні Блінкен та Сергій Лавров обговорили ситуацію з присутністю армії РФ біля кордону України. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 21 січня, у Женеві пройшла зустрічдержсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Головною темою переговорів був проєкт договору, представлений Росією щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ і НАТО, а також тема агресії Москви проти України. Сайт "Сьогодні" з'ясував, про що говорили дипломати та чи змогли сторони досягти консенсусу.

Що розповів Лавров про гарантії безпеки

Зустріч у Женеві розпочалася о 12:00 й тривала півтори години. Після завершення переговорів глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив журналістам, що особливого прориву не сталося, а саму зустріч з Ентоні Блінкеном назвав "проміжною".

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"Росія вже чула першу усну реакцію США на попередні консультації щодо гарантій безпеки, а сьогодні ми почули деяке повторення аргументів про свободу вибору альянсів", – сказав російський міністр.

Він додав, що держсекретар США не дав письмової відповіді на пропозицію Росії щодо гарантій безпеки, але обіцяв подати документ наступного тижня.

Що сказав Лавров про вторгнення в Україну

Лавров також наголосив, що Росія не збирається нападати на Україну.

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Сергій Лавров: "Росія не збирається нападати на Україну" / Фото: МЗС Росії

"США намагалися поставити Україну на чільне місце, але мені здалося, що наприкінці зустрічі зрозуміли, що треба зосередитися на суті пропозицій. Ми так і не почули сьогодні обґрунтування американської позиції про "російську загрозу" Україні, тільки заклопотаність. Хто кому загрожує, і у що ці загрози можуть вилитися – велике питання?, – сказав він, додавши, що закликав Блінкена використати вплив на Київ.

За словами міністра, після того як Росія отримає відповіді США щодо безпеки, планується новий контакт на рівні глав МЗС.

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Про що попередив Блінкен

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що дискусії з Лавровим були "відвертим обміном ідеями" і всі сторони переговорів були прихильними до дипломатії, а також діалогу для вирішення розбіжностей.

"Сьогодні була не полеміка, сьогодні були важливі переговори для дипломатичного вирішення ситуації довкола України. Але зараз "м'яч на полі Росії", – сказав Блінкен.

Він також зазначив, що попередив Лаврова, що перетин російськими військами кордону України вважатиметься вторгненням і спричинить відповідь.

"Ми чітко заявили: якщо будь-які військові сили перейдуть кордон України, відповідь буде дуже жорсткою з боку США. У Росії є й інші інструменти агресії, які можуть використовуватися під прикриттям – вони так само отримають відповідь. Ми шукаємо дипломатичне вирішення, але й готові до жорсткіших кроків у разі агресії Росії", – сказав Блінкен.

Ентоні Блінкен: "Перетин російськими військами кордону України вважатиметься вторгненням і спричинить відповідь". Фото: АР

Як США готові захищати Україну

Держсекретар додав, що пояснив Лаврову, що США захищатимуть принципи, коли український народ сам має обирати своє майбутнє.

"Ми не втрачаємо час – ми збільшили підтримку України, і найближчим часом ми поставимо Києву більше озброєнь. Тут ми торгуватися не будемо. Ми нічого не обговорюємо без України щодо України. Щодо НАТО – не обговорюємо без НАТО. Щодо Європи – не обговорюємо без Європи", – заявив він.

Блінкен також сказав Лаврову, що Росія сама погіршує ситуацію, оскільки у 2014 році рівень симпатії українців до Росії був набагато вищим.

"Але через російську агресію НАТО доводиться збільшувати свою присутність у Європі", – заявив Блінкен.

Принцип взаємності чи конфлікт

Водночас Блінкен наголосив, що США та союзники готові працювати над вирішенням занепокоєнь Росії у сфері безпеки, але розраховують на принцип взаємності.

"Росія та США можуть працювати над вирішенням взаємних занепокоєнь у низці сфер, включаючи контроль над озброєннями", – сказав Блінкен.

Він також підкреслив, що США не поступляться фундаментальними принципами, включаючи політику відкритих дверей НАТО.

"Росія стоїть перед вибором – переговори чи конфлікт, США готові до обох варіантів. Росії варто почати з відведення військ від України, якщо вона хоче переконати світ у відсутності агресивних планів", – заявив Блінкен.

Підсумовуючи результати зустрічі, держсекретар США зазначив, що проведе консультації із президентом, Конгресом та союзниками.

"Джозеф Байден готовий зустрітися з Володимиром Путіним, якщо це допоможе вирішенню кризи", – резюмував Блінкен.

Чому Росія не отримала відповіді від США

Політолог Вадим Карасьов упевнений, що Блінкен навмисне не надав Лаврову офіційної відповіді США на сьогоднішній зустрічі в Женеві.

"Американці тягнуть час, за який можуть передати Україні додаткову зброю і підтягнути до кордонів НАТО військову техніку. Путіну ж потрібна відповідь Байдена терміново, щоб сформувати свою позицію щодо подальших переговорів із США перед своїм лютневим візитом до Китаю, який також має складні відносини з Америкою ", – пояснює "Сьогодні" експерт.

Вадим Карасьов: "Американці тягнуть час, за який можуть передати Україні додаткову зброю" / Фото: Facebook

"Пунктирний компроміс"

Політолог Ігор Петренко зазначає, що зустріч Блінкена та Лаврова хоч і не поставила крапку у вирішенні української проблеми, але показала, що між США та Росією існує діалог.

"США знову продемонстрували підтримку Україні та наголосили на важливості її територіальної цілісності. Вашингтон позначив свої позиції – він готовий вирішувати питання з Москвою, але вторгнення в Україну – неприпустимо і призведе до сумних для Росії наслідків", – говорить "Сьогодні" Петренко.

Ігор Петренко: "Вторгнення в Україну призведе до сумних для Росії наслідків" / Фото: Facebook

Вадим Карасьов вважає, що в переговорах глав зовнішньополітичних відомств США та Росії проглядається якийсь "пунктирний компроміс", але про підсумки зустрічі зараз говорити зарано.

"Ані Лавров, ані Блінкен не є вирішальними акторами у цій грі. Вони – лише дипломатична вітрина переговорів. А ось, що вирішується за нею – стане відомо наступного тижня, після того, як Кремль отримає відповідь Білого дому щодо його пропозиції стосовно гарантій безпеки", – резюмував Карасьов.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", відбулися вже три зустрічі на тему гарантій безпеки: переговори міжвідомчих делегацій РФ та США у Женеві 10 січня, дискусії по лінії НАТО у Брюсселі 12 січня та дискусії в ОБСЄ, що відбулися у Відні 13 січня.

Також ми інформували, що Ентоні Блінкен прилетів до Києва з офіційним візитом 19 січня. Він розповів, що відправитися в Україну його попросив президент США Джо Байден.

У ході візиту Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Обговорювали питання безпеки України перед загрозою агресії Росії.

Держсекретар США зазначив, що задоволений візитом в Україну. За його словами, США продовжуватимуть зміцнювати свої відносини з Україною для стримування російської агресії. Після зустрічей у Києві Блінкен вирушив на переговори до Берліна.