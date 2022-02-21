Партія Гройсмана проходить до Ради, а "слуги" падають – новий рейтинг

/ Фото: Колаж: Сьогодні

"Європейська солідарність" лідирує в рейтингу політичних сил, "Слуга народу" втрачає позиції, а ось партія Володимира Гройсмана підросла і навіть могла б зараз пройти до Верховної Ради. Про це свідчать дані опитування Socis.

Які цифри

У разі виборів до Верховної Ради "Європейська солідарність" отримала б 23,2% голосів серед опитаних, які вже визначились із вибором.

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На другому місці розташувалася "Слуга народу" (яка тривалий час утримувала перше місце). Під час виборів до Верховної Ради партія отримала б 16,2%. На третьому – партія "ОПЗЖ" – 10,7%.

Також 5-відсотковий бар'єр у парламент зараз долають такі партії:

"Батьківщина" – 10%;

"Розумна політика" – 8,5%;

"Сила та честь" – 7,1%;

"Наші" – 6,3%;

"Українська стратегія Гройсмана" – 6,2%.

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Нижче на діаграмі видно, як рейтинг "Слуги народу" знижується вже давно:

Термін проведення дослідження: 11-16 лютого 2022 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.

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Опитування не проводилося в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей; Загалом було опитано 2000 респондентів.

Нагадаємо, 16 лютого був опубліковано всеукраїнський рейтинг Київського міжнародного інституту соціології, згідно з результатами якого політсила "ОПЗЖ" має підтримку 10,1%.

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