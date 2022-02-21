Партия Гройсмана проходит в Раду, а "слуги" падают – новый рейтинг

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"Европейская солидарность" лидирует в рейтинге политических сил, "Слуга народа" теряет позиции, а вот партия Владимира Гройсмана подросла и даже могла бы сейчас пройти в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные опроса Socis.

Какие цифры

В случае выборов в Верховную Раду "Европейская солидарность" получила бы 23,2% голосов среди опрошенных, которые уже определились с выбором.

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На втором месте расположилась "Слуга народа" (которая долгое время удерживала первое место). На выборах в Верховную Раду партия получила бы сейчас 16,2%. На третьем – партия "ОПЗЖ" – 10,7%.

Также 5-процентный барьер в парламент сейчас преодолевают такие партии:

"Батькивщина" – 10%;

"Разумная политика" – 8,5%;

"Сила и честь" – 7,1%;

"Наши" – 6,3%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 6,2%.

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Ниже на диаграмме видно, как рейтинг "Слуги народа" снижается уже достаточно давно:

Сроки проведения исследования: 11-16 февраля 2022 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области.

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Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов.

Напомним, 16 февраля был опубликован всеукраинский рейтинг Киевского международного института социологии, согласно результатам которого политсила "ОПЗЖ" имеет поддержку 10,1%.

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