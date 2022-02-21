Партия Гройсмана проходит в Раду, а "слуги" падают – новый рейтинг

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"Европейская солидарность" лидирует в рейтинге политических сил, "Слуга народа" теряет позиции, а вот партия Владимира Гройсмана подросла и даже могла бы сейчас пройти в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные опроса Socis.
Какие цифры
В случае выборов в Верховную Раду "Европейская солидарность" получила бы 23,2% голосов среди опрошенных, которые уже определились с выбором.
На втором месте расположилась "Слуга народа" (которая долгое время удерживала первое место). На выборах в Верховную Раду партия получила бы сейчас 16,2%. На третьем – партия "ОПЗЖ" – 10,7%.
Также 5-процентный барьер в парламент сейчас преодолевают такие партии:
- "Батькивщина" – 10%;
- "Разумная политика" – 8,5%;
- "Сила и честь" – 7,1%;
- "Наши" – 6,3%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,2%.
Ниже на диаграмме видно, как рейтинг "Слуги народа" снижается уже достаточно давно:
Сроки проведения исследования: 11-16 февраля 2022 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области.
Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов.
Напомним, 16 февраля был опубликован всеукраинский рейтинг Киевского международного института социологии, согласно результатам которого политсила "ОПЗЖ" имеет поддержку 10,1%.