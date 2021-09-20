Пара маргіналів з РФ не роблять вибори в Криму законними – заява Києва

У МЗС України рознесли в пух і прах потуги окупантів легітимізувати голосування. Колаж "Сьогодні"

Приїзд до окупованого Крим т.зв. російських спостерігачів на виборах в Держдуму РФ жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес на українському півострові. Про це розповів "Сьогодні" речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, таку ж консолідовану позицію займає і міжнародне співтовариство.

"Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків "міжнародними спостерігачами" на виборах в Криму. Іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. Розглядаємо приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їх приватну ініціативу. Вони нікого не представляють, крім себе. Ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес", – сказав Ніколенко.

За інформацією МЗС, міжнародні партнери України застерігали своїх політиків від відвідин Кримського півострова.

"Ніяких підстав ставити під сумнів консолідовану міжнародну позицію по Криму немає", – підкреслив Ніколенко.

Вибори в Держдуму РФ

Підрахунок голосів в Росії ще не закінчений, але після обробки 80% протоколів стало зрозуміло, що вибори в Держдуму, судячи з усього, виграє "Єдина Росія", яка набирає в районі 50%. Також в російський парламент, скоріш за все, пройдуть КПРФ, ЛДПР і "Нові люди".

Але чи законно перемагає путінська партія? Напередодні на виборах в Держдуму помітили маніпуляції з явкою виборців. Так, в деяких містах РФ і в окупованому українському Севастополі відбувалося щось дивне: станом на 15:00 явка була більшою, ніж на 18:00. До кінця дня загальні дані чомусь зменшувалися.

Крім того, жителям окупованих районів Донбасу Росія масово роздавала паспорти, щоб вони змогли голосувати, що порушує закони і українські, і міжнародні. Людей автобусами примусово звозили до виборчих дільниць. Стало відомо, що проголосували не менше 150 тисяч людей.

Напередодні народного депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського стурбувало невизнання Києвом виборів до Держдуми РФ, оскільки це може привести до газових проблем.

Нагадаємо, Верховна Рада нещодавно прийняла звернення до міжнародного співтовариства не визнавати вибори в Держдуму РФ, оскільки окупанти задіюють українських громадян.

В свою чергу Європарламент в нещодавній доповіді закликав ЄС не визнавати російський парламент в разі, якщо вибори пройдуть з порушеннями.