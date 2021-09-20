Пара маргиналов из РФ не делают выборы в Крыму законными – заявление Киева

В МИД Украины разнесли в пух и прах потуги оккупантов легитимизировать голосование. Коллаж "Сегодня"

Приезд в оккупированный Крым т.н. российских наблюдателей на выборах в Госдуму РФ никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс на украинском полуострове. Об этом рассказал "Сегодня" спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, такую же консолидированную позицию занимает и международное сообщество.

"Россия выдает желаемое за действительное, называя нескольких маргинальных политиков "международными наблюдателями" на выборах в Крыму. Иностранные правительства четко заявили, что не будут признавать итогов российского голосования на временно оккупированных территориях Украины. Рассматриваем приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров как их частную инициативу. Они никого не представляют, кроме себя. Эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс", – сказал Николенко.

По информации МИДа, международные партнеры Украины предостерегали своих политиков от посещения Крымского полуострова.

"Никаких оснований ставить под сомнение консолидированную международную позицию по Крыму нет", – подчеркнул Николенко.

Выборы в Госдуму РФ

Подсчет голосов в России еще не закончен, но после обработки 80% протоколов стало понятно, что выборы в Госдуму, судя по всему, выиграет "Единая Россия", которая набирает около 50%. Также в российский парламент, вероятнее всего, пройдут КПРФ, ЛДПР и "Новые люди".

Но законно ли побеждает путинская партия? Накануне на выборах в Госдуму заметили манипуляции с явкой избирателей. Так, в некоторых городах РФ и в оккупированном украинском Севастополе происходило что-то странное: по состоянию на 15:00 явка была больше, чем на 18:00. К концу дня общие данные почему-то уменьшались.

Кроме того, жителям оккупированных районов Донбасса Россия массово раздавала паспорта, чтобы они смогли голосовать, что нарушает законы и украинские, и международные. Людей автобусами принудительно свозили на избирательные участки. Стало известно, что проголосовали не менее 150 тысяч человек.

Накануне народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского обеспокоило непризнание Киевом выборов в Госдуму РФ, поскольку это может привести к газовым проблемам.

Напомним, Верховная Рада недавно приняла обращение к международному сообществу не признавать выборы в Госдуму РФ, поскольку оккупанты задействуют украинских граждан.

В свою очередь Европарламент в недавнем докладе призвал ЕС не признавать российский парламент в случае, если выборы пройдут с нарушениями.