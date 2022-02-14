Відповідь на 10 сторінках: Лавров повідомив Путіна, що приготували для США та НАТО

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Міністерство закордонних справ Росії визначилося з відповіддю США та НАТО на відмову західних країн позбавляти Україну права вступу до Північноатлантичного Альянсу. Судячи із заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова, Кремль готовий на діалог.

Про це повідомляється на телеграм-каналі "Пул№3".

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Їхні можливості

"Є шанс домовитися з нашими партнерами з ключових питань чи це спроба втягнути нас у безкінечний переговорний процес? – Будучи главою МЗС, я маю сказати, що шанси є завжди. Наші можливості далеко не вичерпані, я б запропонував їх продовжувати та нарощувати – Добре. Але у вас вже є проєкт відповіді?- Він сформульований на 10 сторінках ", – так відповів Лавров на запитання президента РФ Володимира Путіна, чи є шанс домовитись.

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