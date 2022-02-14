Відповідь на 10 сторінках: Лавров повідомив Путіна, що приготували для США та НАТО

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Міністерство закордонних справ Росії визначилося з відповіддю США та НАТО на відмову західних країн позбавляти Україну права вступу до Північноатлантичного Альянсу. Судячи із заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова, Кремль готовий на діалог.
Про це повідомляється на телеграм-каналі "Пул№3".
Їхні можливості
"Є шанс домовитися з нашими партнерами з ключових питань чи це спроба втягнути нас у безкінечний переговорний процес? – Будучи главою МЗС, я маю сказати, що шанси є завжди. Наші можливості далеко не вичерпані, я б запропонував їх продовжувати та нарощувати – Добре. Але у вас вже є проєкт відповіді?- Він сформульований на 10 сторінках ", – так відповів Лавров на запитання президента РФ Володимира Путіна, чи є шанс домовитись.
Обстановка
- Нагадаємо, що 12 січня 2022 року відбулися переговори в рамках Ради Росія-НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу на схід і в жодному разі не приймати Україну, Грузію та Молдову.
- Проблема в тому, що Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за п'ять-десять хвилин
- 14 лютого речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що офіційна відмова України від ідеї вступу до НАТО сприяла б "формулюванню більш значущої відповіді на занепокоєння" Російської Федерації. Кремль не залишив спроб закрити Україні двері в НАТО.
- Трохи раніше він загрожував контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- Минулого тижня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ , щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.