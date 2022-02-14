Ответ на 10 страницах: Лавров сообщил Путину, что приготовили для США и НАТО

Путина поставили на место по поводу НАТО / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Министерство иностранных дел России определилось с ответом США и НАТО на отказ западных стран лишать Украину права на вступление в Североатлантический Альянс. Судя по заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Кремль готов на диалог.

Об этом сообщается на телеграм-канале "Пул№3".

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Их возможности

"Есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам или это попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс? – Будучи главой МИДа, я должен сказать, что шансы есть всегда. Наши возможности далеко не исчерпаны, я бы предложил их продолжать и наращивать – Хорошо. Но у вас есть уже проект ответа? – Он сформулирован на 10 страницах", – так ответил Лавров на вопрос президента РФ Владимира Путина, есть ли шанс договориться.

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