НАТО в обмін на мир із Росією: у Путіна відреагували на слова Пристайка

Офіційна відмова України від ідеї вступу до НАТО сприяла б "формулюванню більш значущої відповіді на занепокоєння" Російської Федерації.
Про це заявив на брифінгу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, повідомляє Інтерфакс.
Інші цілі у Конституції
За словами Пєскова, у Москві звернули увагу на те, що з Києва попросили посла роз'яснити його думку.
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"Тому навряд чи цю (заяву посла. – Ред.) можна сприймати як певний факт, що відбувся, не маючи концептуального зовнішньополітичного світогляду Києва. Ми знаємо, що зовсім інші цілі позначені в Конституції країни (України. – Ред.)", – сказав він.
Заява Пристайка
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Російською Федерацією.
За словами посла, вступ до НАТО передбачено Конституцією України. Однак він уточнив, що з огляду на ту загрозу, яка є, Україна "могла б бути змушена піти на такий крок".
Реакція посольства
У посольстві України у Великій Британії прояснили "провокативні інтерпретації розмови" посла України, зазначивши, що плани членства в НАТО "залишаються незмінними".
"Це ясно регламентується нашою Конституцією. Поки Україна не є членом Альянсу, ми готові розглядати інші договори, включаючи двосторонні, щоб запобігти війні", – заявили у посольстві.
Нагадаємо, прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що прагнення України до НАТО та ЄС закріплені у Конституції країни.
Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.