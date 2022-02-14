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НАТО в обмін на мир із Росією: у Путіна відреагували на слова Пристайка

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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14 лютого, 13:51
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Дмитро Пєсков прокоментував слова посла України у Великій Британії
Прессекретар президента РФ розповів, на що в Москві звернули увагу
Прессекретар президента РФ розповів, на що в Москві звернули увагу / Фото: Колаж: Сьогодні

Офіційна відмова України від ідеї вступу до НАТО сприяла б "формулюванню більш значущої відповіді на занепокоєння" Російської Федерації.

Про це заявив на брифінгу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, повідомляє Інтерфакс.

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Інші цілі у Конституції

За словами Пєскова, у Москві звернули увагу на те, що з Києва попросили посла роз'яснити його думку.

"Тому навряд чи цю (заяву посла. – Ред.) можна сприймати як певний факт, що відбувся, не маючи концептуального зовнішньополітичного світогляду Києва. Ми знаємо, що зовсім інші цілі позначені в Конституції країни (України. – Ред.)", – сказав він.

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко / Фото: Игорь Рец, Сьогодні

Заява Пристайка

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Російською Федерацією.

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За словами посла, вступ до НАТО передбачено Конституцією України. Однак він уточнив, що з огляду на ту загрозу, яка є, Україна "могла б бути змушена піти на такий крок".

Реакція посольства

У посольстві України у Великій Британії прояснили "провокативні інтерпретації розмови" посла України, зазначивши, що плани членства в НАТО "залишаються незмінними".

"Це ясно регламентується нашою Конституцією. Поки Україна не є членом Альянсу, ми готові розглядати інші договори, включаючи двосторонні, щоб запобігти війні", – заявили у посольстві.

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Нагадаємо, прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що прагнення України до НАТО та ЄС закріплені у Конституції країни.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.

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