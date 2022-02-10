"Від таких будемо позбавлятися": Кличко відреагував на скандал із хабарем у Київраді

Кличко відреагував на скандал із Трубіциним / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронців розслідувати інцидент з хабарем депутату Київради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину.

Мер наголосив, що розраховує "на об'єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо депутата Київради та його спільників", передає Тelegram-канал Віталія Кличка.

Реклама

"Я завжди говорив і ще раз наголошую: ми будемо позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів. І будемо надалі допомагати правоохоронним органам притягати до відповідальності таких "діячів". Незважаючи на партійні кольори, посади чи регалії", – йдеться у заяві Київського міського голови.

За словами Кличка, неупереджені та активні дії правоохоронців є "запорукою дотримання законності та чітким сигналом тим, хто намагається обійти закон".

У "Слузі народу" звинуватили у корупції київську владу

На скандал із затриманням Трубіцина відреагувала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Це зайве підтвердження того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови. Ми чекаємо на всебічне та ретельне розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами", – заявила вона.

Владислав Трубіцин / Фото: Facebook/Владислав Трубіцин

Що інкримінують депутату

Слідство вважає, що депутат Київради із п'ятьма спільниками організували корупційну схему, у рамках якої отримували від підприємців неправомірний зиск за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі, повідомили в НАБУ.

Реклама

Незважаючи на те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть здобути лише заздалегідь визначені компанії за винагороду.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. При отриманні другої частини – 1,26 млн грн – учасників схеми затримали "на гарячому".

Реклама

Хто такий Владислав Трубіцин

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що затриманий на хабарі депутат – впливовий "слуга народу" Владислав Трубіцин, голова комісії Київради з підприємництва та благоустрою.

За словами журналіста, Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві, він пов'язаний із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Бутусов нагадав, що Єрмак до свого приходу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості у Києві.