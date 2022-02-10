"От таких будем избавляться": Кличко отреагировал на скандал со взяткой в Киевсовете

Кличко отреагировал на скандал с Трубицыным / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей расследовать инцидент со взяткой депутату Киевсовета от "Слуги народа" Владиславу Трубицыну.

Мэр отметил, что рассчитывает "на объективное и всестороннее расследование НАБУ в отношении депутата Киевсовета и его подельников", передает Тelegram-канал Виталия Кличко.

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"Я всегда говорил и еще раз подчеркиваю: мы будем избавляться от коррупционеров, которые, работая в городской власти, соблазнились на конверты, чемоданы, вымогательство взяток. И будем и дальше помогать правоохранительным органам привлечь к ответственности таких "деятелей". Несмотря на партийные цвета, должности или регалии", – говорится в заявлении Киевского городского головы.

По словам Кличко, беспристрастные и активные действия правоохранителей являются "залогом соблюдения законности и четким сигналом тем, кто пытается обойти закон".

В "Слуге народа" обвинили в коррупции киевскую власть

На скандал с задержанием Трубицына отреагировала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Это лишнее подтверждение того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы. Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами", – заявила она.

Владислав Трубицын / Фото: Facebook/Владислав Трубицын

Что инкриминируют депутату

Следствие считает, что депутат Киевсовета с пятью сообщниками организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение точек сезонной передвижной торговли, сообщили в НАБУ.

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Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании за вознаграждение.

Следствие документировало преступную деятельность участников схемы почти год. Детективы НАБУ зафиксировали передачу 1,39 млн грн неправомерной выгоды двумя траншами. При получении второй части – 1,26 млн грн – участников схемы задержали "на горячем".

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Кто такой Владислав Трубицын

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что пойманный на взятке депутат – влиятельный "слуга народа" Владислав Трубицын, глава комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству.

По словам журналиста, Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве, он связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Бутусов напомнил, что Ермак до своего прихода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве.