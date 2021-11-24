Дадуть зброю проти Путіна? У США відповіли, чи допоможуть Україні

Пентагон та Білий дім поки що не можуть анонсувати додаткову військову допомогу Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Білому домі не підтвердили, але й не спростували інформацію про можливість відправлення додаткових озброєнь в Україну.

Про це в ході брифінгу заявила речник Білого дому Джен Псакі, трансляція її виступу велася на YouTube-каналі The Washington Post.

Реклама

"Ми підтримуємо тісні контакти з українським керівництвом, але мені нема чого анонсувати сьогодні", – сказала вона.

При цьому речниця Білого дому нагадала, що президент США Джо Байден раніше розпорядився виділити Україні військову допомогу в розмірі до 60 млн доларів за рахунок коштів Пентагону. Вона уточнила, що за нинішньої адміністрації США "неодноразово демонстрували, що можуть використовувати низку інструментів для протидії шкідливій активності Росії".

Реакція Пентагону

У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення телеканалу CNN про можливість відправки в Україну додаткового озброєння.

Реклама

"Зараз Пентагон не може анонсувати факту надання військової допомоги Україні. Як ми завжди говорили, ми постійно оцінюємо конкретні вимоги до (посилення обороноздатності – Ред.) українських Збройних сил", – сказав офіційний представник Міністерства оборони США Антон Семельрот.

Представник Пентагону нагадав, що, починаючи з 2014 року, США надали Україні допомогу у сфері безпеки на загальну суму понад 2,5 млрд доларів, причому лише цього року на ці цілі було виділено 400 млн доларів.

Що відомо