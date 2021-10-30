Зрив виборів у Харкові: ОПОРА виступила із жорсткою заявою

Нового мера у Харкові обиратимуть вже 31 жовтня / Фото: AFP

В ОПОРІ заявили про ризик зриву проміжних виборів через слова голови комітету ВР з питань здоров'я нації Михайла Радуцького про те, що на виборчі дільниці не пускатимуть без сертифікатів про вакцинацію або тестів на коронавірус.

Про це розповіла голова правління громадянської мережі Ольга Айвазовська, передає ZN.UA.

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"Станом на зараз така ініціатива призведе до зриву виборчого процесу та явки нижче 5%, особливо зважаючи на факт, що вибори відбуваються переважно у сільській місцевості, а не у великих містах, окрім Харкова", – сказала Айвазовська, зажадавши від голови комітету ВР роз'яснення.

Зазначимо, вже згодом Михайло Радуцький узяв свої слова назад. Він заявив, що йшлося не про виборчі дільниці, а про громадські місця.

Вибори у Харкові-2021

Місцеві вибори в місті пройшли рік тому і мером було обрано Геннадія Кернеса, але у зв'язку з його смертю в грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. Ми розповідали, як відбуватимуться вибори у "червоній зоні" карантину .

. Спочатку в парламенті розглядалося проведення позачергових виборів міського голови Харкова у березні чи жовтні 2021 року. Відповідно до законодавства, вибори призначаються не раніше, ніж через 60 днів після ухвалення відповідної постанови Верховною Радою. Після подання всіх необхідних документів з боку харківської влади народні депутати проголосували за проведення виборів 31 жовтня 2021 року – останньої неділі місяця.

Виборчі дільниці у Харкові відкриються 31 жовтня о 08:00. Проголосувати можна буде до 20:00.

Для отримання бюлетеня необхідно надати документи, що посвідчують (паспорт у вигляді книжечки або ID-картки, військовий квиток для військовослужбовців, тимчасове посвідчення громадянина України). Виборчий бюлетень включає список із 10 кандидатів із прізвищами в алфавітному порядку та короткими відомостями. Навпроти одного з прізвищ у порожньому квадраті слід поставити позначку "+" або будь-яку іншу. Якщо бюлетень був зіпсований, виборець має право один раз замінити його на новий. Для цього слід звернутися до члена комісії на дільниці.

Також нагадаємо, Комаровський вказав на небезпечний момент у виборах мера Харкова.