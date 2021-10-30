Срыв выборов в Харькове: ОПОРА выступила с жестким заявлением

Нового мэра в Харькове будут выбирать уже 31 октября / Фото: AFP

В ОПОРЕ заявили о риске срыва промежуточных выборов из-за слов главы комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого о том, что на избирательные участки не будут пускать без сертификатов о вакцинации или тестов на коронавирус.

Об этом рассказала глава правления гражданской сети Ольга Айвазовская, передает ZN.UA.

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"По состоянию на данный момент такая инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%, особенно учитывая факт, что выборы проходят преимущественно в сельской местности, а не в крупных городах, кроме Харькова", — сказала Айвазовская, потребовав от главы комитета ВР разъяснение.

Отметим, уже спустя некоторое время Михаил Радуцкий взял свои слова обратно. Он заявил, что речь шла не об избирательных участках, а об общественных местах.

Выборы в Харькове-2021

Местные выборы в городе прошли год назад и мэром был избран Геннадий Кернес, но в связи с его смертью в декабре Верховная Рада назначила внеочередные выборы на 31 октября. Мы рассказывали, как будут проходить выборы в красной зоне карантина .

. Изначально в парламенте рассматривалось проведение внеочередных выборов городского головы Харькова в марте или в октябре 2021 года. Согласно законодательству, выборы назначаются не ранее, чем через 60 дней после принятия соответствующего постановления Верховной Радой. После подачи всех необходимых документов со стороны харьковских властей народные депутаты проголосовали за проведение выборов 31 октября 2021 – в последнее воскресенье месяца.

Избирательные участки в Харькове откроются 31 октября в 08:00. Проголосовать можно будет до 20:00.

Для получения бюллетеня необходимо предоставить удостоверяющие документы (паспорт в виде книжечки или ID-карты, военный билет для военнослужащих, временное удостоверение гражданина Украины). Избирательный бюллетень включает список из 10 кандидатов с фамилиями в алфавитном порядке и краткими сведениями. Напротив одной из фамилий в пустом квадрате следует поставить отметку "+" или любую другую. Если бюллетень был испорчен, избиратель имеет право один раз заменить его на новый. Для этого нужно обратиться к члену комиссии на участке.

Также напомним, Комаровский указал на опасный момент в выборах мэра Харькова.