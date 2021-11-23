Вся Грузія дивитиметься: як вирішили судити Саакашвілі

Влада не хоче відправляти обвинуваченого Саакашвілі у громадянську в'язницю / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Народний захисник (омбудсмен) Грузії Ніно Ломджарія вважає – якщо стан здоров'я Саакашвілі дозволяє, він має бути присутнім на суді, хай навіть віддалено. Про це повідомляє Грузія онлайн.



За її словами, дуже важливою є особиста або віддалена присутність Саакашвілі на судовому засіданні.



"Буде дуже важливо бути особисто або віддалено, щоб процес був відкритим і суспільство могло спостерігати за процесом онлайн, навіть по телебаченню. Тобто процес має бути публічним, як того вимагає Страсбурзький суд в разі порушення кримінальної справи стосовно будь-якої особи" – заявила Ніно Ломджарія.

Ситуація

Що цьому передувало

Експрезидент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після прибуття його затримали.

Реклама

У Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справ.

Політик на знак протесту оголосив про голодування і через це у нього різко погіршилося здоров'я.