Вся Грузія дивитиметься: як вирішили судити Саакашвілі

Влада не хоче відправляти обвинуваченого Саакашвілі у громадянську в'язницю / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Народний захисник (омбудсмен) Грузії Ніно Ломджарія вважає – якщо стан здоров'я Саакашвілі дозволяє, він має бути присутнім на суді, хай навіть віддалено. Про це повідомляє Грузія онлайн.
За її словами, дуже важливою є особиста або віддалена присутність Саакашвілі на судовому засіданні.
"Буде дуже важливо бути особисто або віддалено, щоб процес був відкритим і суспільство могло спостерігати за процесом онлайн, навіть по телебаченню. Тобто процес має бути публічним, як того вимагає Страсбурзький суд в разі порушення кримінальної справи стосовно будь-якої особи" – заявила Ніно Ломджарія.
Ситуація
- 19 листопада Саакашвілі погодився на переведення до шпиталю в Горі й припинив голодування, розпочате 48 днів тому.
- Лікарі заявили після чергового обстеження, що Саакашвілі може будь-якої миті впасти в кому.
- 22 листопада лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що для лікування політика буде потрібна допомога психолога та психіатра. Незважаючи на те що політик припинив голодування, загроза його життю ще не минула.
- Цього тижня Європейський суд з прав людини визнав, що Саакашвілі, який перебуває вже другий місяць у грузинській в'язниці, загрожує безпосередній ризик незворотної шкоди. Тому ЄСПЛ зажадав від Тбілісі виконати низку тимчасових заходів на період розгляду справи Саакашвілі проти Грузії та наділив цю справу статусом "пріоритетна".
Що цьому передувало
Експрезидент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після прибуття його затримали.
У Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справ.
Політик на знак протесту оголосив про голодування і через це у нього різко погіршилося здоров'я.