Окупанти не хочуть віддавати "скіфське золото" Україні: що задумали

Окупанти мають намір оскаржити рішення суду щодо "скіфського золота". Фото: колаж "Сьогодні"
Керівництво музеїв у тимчасово окупованому Криму може оскаржити рішення апеляційного суду Амстердаму про поверненні "скіфського золота" Україні до 26 січня.
Про це повідомив речник Верховного суду Нідерландів Вінсент Хюнтінк, повідомляє РІА Новини.
"Ми поки що не отримали запит на апеляцію. Термін подачі спливає 26 січня 2022 року" , – сказав він.
Своєю чергою, "директор" кримського музею Тавриди повідомив, що апеляція буде подана вчасно, зараз скарга нібито готується.
Що відомо
- Апеляційний суд Амстердаму 26 жовтня ухвалив, що колекція "скіфського золота" має бути передана Україні. Відповідне рішення оголосила головуючий суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен. За її словами, об'єкти, що оскаржуються, є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.
- Президент України привітав рішення суду, наголосивши, що спочатку буде повернуто "скіфське золото", а потім і Крим.
- Артефакти будуть у Нідерландах протягом трьох місяців, за цей період сторони можуть оскаржити рішення у вищому суді. Після оскарження може пройти ще один рік, після чого Верховний суд ухвалить своє рішення.
- Проте Кремль не згоден із рішенням суду та найближчим часом збирається подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.
- Крім того, у Криму занервували після повернення "скіфського золота" . Самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов записав відеокоментар.