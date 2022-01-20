Окупанти не хочуть віддавати "скіфське золото" Україні: що задумали

Окупанти мають намір оскаржити рішення суду щодо "скіфського золота". Фото: колаж "Сьогодні"

Керівництво музеїв у тимчасово окупованому Криму може оскаржити рішення апеляційного суду Амстердаму про поверненні "скіфського золота" Україні до 26 січня.

Про це повідомив речник Верховного суду Нідерландів Вінсент Хюнтінк, повідомляє РІА Новини.

Реклама

"Ми поки що не отримали запит на апеляцію. Термін подачі спливає 26 січня 2022 року" , – сказав він.

Своєю чергою, "директор" кримського музею Тавриди повідомив, що апеляція буде подана вчасно, зараз скарга нібито готується.

Що відомо