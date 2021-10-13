"Дуже продуктивно": США заявили про підсумки переговорів Нуланд в Москві щодо Донбасу

Нуланд залишилася задоволена результатом переговорів з Козаком. Колаж "Сьогодні"

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд закінчила візит в Москву. Вона сказала, що переговори із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком пройшли продуктивно. Про це пишуть російські ЗМІ.

Напередодні, ще до візиту американського дипломата в РФ, очікувалося, що Нуланд обговорить можливість активізації двосторонніх переговорів США і Росії щодо Донбасу. Сьогодні ж у неї відбулася зустріч з Дмитром Козаком, який в Кремлі відповідає за український напрямок, а також бере участь від РФ в "нормандському форматі" на рівні радників глав держав.

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Після виходу з кабінету Козака на вулиці на неї чекали журналісти, які поцікавилися, як пройшли переговори, на що вона відповіла з посмішкою: "Дуже продуктивно".

Перед від'їздом в аеропорт їй знову поставили запитання, як пройшли переговори, на що Нуланд відповіла жестом.

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В той же час Держдепартамент вже підбив підсумки візиту Нуланд в Росію, але там ні слова про Україну. На брифінгу речник відомства Нед Прайс заявив, що Нуланд з російськими колегами домовилися про проведення ще одного раунду переговорів щодо роботи посольств в Москві і Вашингтоні.

"Ми домовилися про проведення ще одного раунду переговорів, і ми сподіваємося, що продовження переговорів може призвести до прийняття рішення, щоб наша місія в Москві могла відновити свою нормальну діяльність. Я дійсно з нетерпінням чекаю, що наступні обговорення будуть на більш низькому рівні, ймовірно, на рівні заступника помічника державного секретаря. Але ми дуже сподіваємося, що ці обговорення принесуть плоди, тому що ми дійсно хочемо відкритих каналів зв'язку з Москвою", – сказав він.

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Як ми повідомляли, 11 жовтня президент Володимир Зеленський зідзвонився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас і майбутні переговори.

У свою чергу президент РФ Володимир Путін теж поговорив з Меркель і Макроном про "нормандську зустріч".