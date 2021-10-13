"Очень продуктивно": США заявили об итогах переговоров Нуланд в Москве по Донбассу

Нуланд осталась довольна результатом переговоров с Козаком. Коллаж "Сегодня"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд закончила визит в Москву. Она сказала, что переговоры с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком прошли продуктивно. Об этом пишут российские СМИ.

Накануне, еще до визита американского дипломата в РФ, ожидалось, что Нуланд обсудит возможность активизации двухсторонних переговоров США и России по Донбассу. Сегодня же у нее состоялась встреча с Дмитрием Козаком, который в Кремле отвечает за украинское направление, а также участвует от РФ в "нормандском формате" на уровне советников глав государств.

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После выхода из кабинета Козака на улице ее ждали журналисты, которые поинтересовались, как прошли переговоры, на что она ответила с улыбкой: "Очень продуктивно".

Перед отъездом в аэропорт ей снова задали вопрос, как прошли переговоры, на что Нуланд ответила жестом.

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В то же время Госдепартамент уже подвел итоги визита Нуланд в Россию, но там ни слова об Украине. На брифинге спикер ведомства Нед Прайс заявил, что Нуланд с российскими коллегами договорились о проведении еще одного раунда переговоров о работе посольств в Москве и Вашингтоне.

"Мы договорились о проведении еще одного раунда переговоров, и мы надеемся, что продолжение переговоров может привести к принятию решения, чтобы наша миссия в Москве могла возобновить свою нормальную деятельность. Я действительно ожидаю, что последующие обсуждения будут на более низком уровне, вероятно, на уровне заместителя помощника государственного секретаря. Но мы очень надеемся, что эти обсуждения принесут плоды, потому что мы действительно хотим открытых каналов связи с Москвой", – сказал он.

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Как мы сообщали, 11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече".