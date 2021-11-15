"Дуже потужна": Тищенко назвав свого фаворита на посаду голови партії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". На з'їзді народу" оберуть нового голову партії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомило видання "Країна.

За словами Миколи Тищенка, він підтримуватиме на посаду голови партії кандидатуру Олени Шуляк.

Реклама

"Олена дуже потужна, професійна, народний депутат, моя колега, заступник голови фракції. Тому, думаю, так, підтримуватиму", – сказав він.

Також він розповів, чи залишиться партія "сексі", як про це говорив Корнієнко, після його звільнення з цієї посади.

"Якщо партія вибиратиме секс напрям – це буде вибір партії, а коли партії знадобиться потужна і рішуча, дієва професійна рука – тоді ми братимемося за справу". Партії потрібно змінювати напрямок руху, більше працювати в "полі" і більше спілкуватися з людьми.

Що відомо про Олену Шуляк

Вона є заступником голови фракції "Слуга народу", заступником голови Комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

До обрання до Ради тривалий час займалася підприємницькою діяльністю, була одним із 18 засновників Спілки українських підприємців, а також членом правління ГО "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Реклама

2014 року балотувалася до Київської міської ради, а 2019-го обрана народним депутатом від "Слуги народу" і того ж року стала представницею Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Зміни у "Слузі народу"

8 листопада Олександр Корнієнко заявив, що уникає керівництва партією "СН" у зв'язку із зайнятістю на посаді віце-спікера парламенту. Він нагадав, що на новій посаді є завдання від політичної сили та президента України – реформа парламенту, законодавче забезпечення та втілення в життя амбітних планів, розбудова якісніших відносин із виконавчою владою та місцевим самоврядуванням.

Корнієнко у своїй заяві натякнув, що очолити "слуг" може жінка. ЗМІ дізналися, що головним кандидатом на посаду голови партії є нардеп Олена Шуляк. Також у "СН" назвали топ-5 претендентів на посаду нового глави партії.

"Слуга народу" чекає на поповнення у парламенті – Центральна виборча комісія визнала трьох людина народними депутатами .

Тим часом голова фракції Давид Арахамія порадив Разумкову скласти мандат та піти на вибори . За його словами, на з’їзді президентської партії вирішили не розглядати питання колишнього спікера Ради.

Журналісти "Сегодня" також розбиралися, що вирішать депутати на своєму з'їзді .