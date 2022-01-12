А як же Сейшельські острови? Ми дізналися, де відпочивають депутати на зимових канікулах – фото

Народним депутатам випав шанс відпочити на свята / Колаж "Сьогодні"
Комітет виборців України порахував, що цього року народні депутати мають найдовші зимові канікули. Перерва між пленарними засіданнями становить цілих 38 днів – рекорд за останні 10 років. І це при тому, що такий відпочинок парламентарі організували власноруч ще у грудні, проголосувавши за зміни у календарному плані. Тож чим займалися політики на свята і де вони відпочивали – з'ясував сайт "Сьогодні".
Карпатський відпочинок
Президент України Володимир Зеленський відсвяткував Різдво на вітчизняному гірськолижному курорті Буковель. За його прикладом милуватися красою Карпат поїхало багато "слуг народу".
Щоправда, у Мережі активно плодилися чутки про президентський вояж на Сейшельські острови. Проте Зеленський спростував їх знімком на робочому місці після тривалого мовчання.
Депутат монобільшості Марія Мезенцева у своєму Instagram похвалилася, що за день відкатала 5 трас, незважаючи на біль у стопі через стару травму.
"Мало хто знає, що у мене був період, коли я вчилася ходити заново. Іноді при спортивних навантаженнях про це нагадує незначний біль", – поділилася Мезенцева з підписниками.
Її колега Марина Бардіна відпочивала неподалік – у Яремчі. У себе на сторінці вона постила снігові краєвиди та жодного екстриму. Зупинилася Бардіна у затишному лоджі з дерева. Ціна за добу за такий будинок становить 2600 гривень для двох.
Фото з підписом: "Сніг. Гори. Наші гори" викласти в соцмережу та "Слуга народу" Віталій Безгін. Щоправда, точну геолокацію не вказав. На знімку він худий з промовистим написом на латиниці, який перекладається як "дуже добре".
На лижі встала депутат "Опозиційної платформи – За життя" Наталія Королевська. У Мережі вона виклала ціле відео свого спуску зі схилу.
Депутат фракції "Батьківщина" Олена Шкрум разом з чоловіком-"слугою народу" Дмитром Наталухою поїхали на канікули за кордон. Вже у подорожі у Шкрум стався конфуз — 2 січня перестав працювати телефон. Незабаром політик вибачилася за те, що не змогла нікому відповісти на привітання, бо вони "трохи загубилися десь за полярним колом".
Канікули у столиці
Не кожен політик готовий виставляти до Мережі щасливі фото з курортів. А може, ті, хто не показував знімки, справді нікуди й не їздив.
"Слуга народу" Олександр Качура показував фоловерам, як проводить час у столиці з дружиною Катериною та дворічною донькою Златою. Судячи з фото, вони разом вбирали ялинку, гуляли Софійською площею і ходили на екскурсію Маріїнським парком. Депутат написав, що ближче з історією міста планував познайомитись цілий рік.
Голова парламенту Руслан Стефанчук теж гуляв під гірляндами на Софіївській та робив сімейні фото під головною ялинкою країни.
У теплому сімейному колі
Зе-депутат Галина Янченко разом із чоловіком та дітьми навідалася до бабусі чоловіка. За столом вся сім'я в однакових світшотах, на яких зображені олені, ялинки та сніжинки.
Роман Лозінський із фракції "Голос" поїхав відзначати Різдво до батьків до Львова. Щоправда, у них у сім'ї заведено відзначати народження Ісуса Христа 7 січня, за що депутат спробував виправдатися перед читачами в Мережі.
"Каюся, цього року святкуємо не зі світом. Один із наступних років обов'язково перейдемо на 25 грудня! Зізнаюся, кутя густа. І традиційно світло Різдвяної зірки відображає Віфлеємський вогонь світу, який проїхав десятки позицій наших воїнів".
Вдома відзначала Святвечір та представниця фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. Напередодні вона зламала ногу , але це не завадило накрити традиційний стіл з пісними стравами та солодкою кутею із сухофруктів.
Свято за всіма канонами
Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зробила селфі на тлі святково прибраного столу з 12-ма стравами. Видно, що вона готувалася до Святого вечора з самого ранку: кутя, вареники, голубці, холодець, спекотне себе не приготують. Щоправда, не віриться, що всім цим Кравчук насолоджувалась на самоті, адже стільці на фото порожні.
Також варто зауважити, що на свято політик одягла вишиванку.
У вишиванці першу зірку зустрічав і нардеп від "Європейської солідарності" Андрій Парубій . Не можна не відзначити і тематичний посуд із зимовими орнаментами, яким він сервірував стіл та традиційні частування. На фото речник минулого парламентського скликання сидить із батьком.
Час для релаксу
Ярослав Юрчишин із "Голосу" і "слуги народу" Олександр Ковальчук та Георгій Мазурашу похвалилися формою і показали неприкритий одягом торс. Юрчишин разом із синами провів канікули у теплі – Відпочивали в курортному місті Дахаб в Єгипті. Ковальчук показав фото з басейну просто неба, в якому вони безстрашно хлюпаються всією сім'єю. А Мазурашу розповів, як приймав душ у наших розвідників на Донеччині.
Хоча депутати трохи рано розкрили всі козирі — попереду хрещення та купання в ополонці. Там всі політики і покажуть можливості духу і тіла.
Нагадаємо, що наступне засідання парламенту після затяжних гулянь відбудеться 25 січня. А поки що нардепи не приступили до роботи, можемо згадати, що вони встигли зробити протягом 2021-го і якими рішеннями особливо пишаються. Про це читайте у матеріалі " Особисті підсумки депутатів 2021 року: Наливайченко – студент у 55 років, а у Гончаренка – "чоловіча розмова" із сином " .