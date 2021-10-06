"О, давно не було": Стефанчук ледь не повторив долю Разумкова

Рада не змогла відсторонити Стефанчука. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада не змогла відсторонити від ведення засідання першого віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука на вимогу опозиції, як напередодні це сталося з головою парламенту Дмитром Разумковим. За його відсторонення проголосували лише 49 депутатів, тоді як потрібно щонайменше 226 голосів.

Зазначимо, що за останні кілька днів це вже третя вимога опозиції про відсторонення Стефанчука.

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"О, давно не було. Дві фракції, я так розумію, "Європейська солідарність" і "Голос", підписано Железняком (голова фракції "Голос"). У зв'язку з грубим порушенням вимог Регламенту Верховної Ради чільним на пленарному засіданні першим заступником голови ВР Стефанчуком Русланом Олексійовичем вносимо відповідно до Регламенту пропозицію про його відсторонення від ведення пленарного засідання протягом двох пленарних днів", – сказав Стефанчук ще до перерви в засіданні парламенту.

Але після обговорень у сесійній залі Стефанчука все одно не вийшло прибрати – за його відсторонення проголосували 49 депутатів.

Відставка Разумкова

4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" навіть уже визначилися з кандидатом у крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка цього тижня дуже малоймовірна. Хоча в парламенті вже заговорили про 7 жовтня, коли це може статися. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.

Також спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".

Читайте докладніше в нашому матеріалі, за що насправді звільняють Разумкова.