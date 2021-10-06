"О, давно не было": Стефанчук чуть не повторил судьбу Разумкова

Рада не смогла отстранить Стефанчука. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада не смогла отстранить от ведения заседания вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука по требованию оппозиции, как накануне это случилось с главой парламента Дмитрием Разумковым. За его отстранение проголосовали лишь 49 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отметим, что за последние пару дней это уже третье требование оппозиции об отстранении Стефанчука.

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"О, давно не было. Две фракции, я так понимаю, "Европейская солидарность" и "Голос", подписано Железняком (глава фракции "Голос"). В связи с грубым нарушением требований регламента Верховной Рады главенствующим на пленарном заседании первым замглавы ВР Стефанчуком Русланом Алексеевичем, вносим в соответствие с Регламентом предложение о его отстранении от ведения пленарного заседания в течение двух пленарных дней", – сказал Стефанчук еще до перерыва в заседании парламента.

Но после обсуждений в сессионном зале Стефанчука все равно не получилось убрать – за его отстранение проголосовали 49 депутатов.

Отставка Разумкова

4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы с около 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности. "Слуги" даже уже определились с кандидатом в кресло спикера – им, скорее всего, станет первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту с соблюдением всех процедур – его отставка на этой неделе очень маловероятна. Хотя в парламенте уже заговорили о 7 октября, когда это может произойти. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.

Также спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверно, я ошибся в людях".

Читайте подробнее в нашем материале, за что на самом деле увольняют Разумкова.