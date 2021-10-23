"Подобаються радянські автомобілі": Дмитрук на "копійці" приїхав до Ради (відео)

Дмитрук на "Жигулях" добирається на роботу. Колаж "Сьогодні"
Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук приїхав до Верховної Ради на скромних "Жигулях", хоча у нього у користуванні шикарні автомобілі Audi А8 та Hyundai Genesis. Відповідне відео він опублікував в Facebook.
Напередодні нардеп засвітив свою "копійку" спочатку на Хрещатику.
"Друзі, хочу вам представити свій перший автомобіль. Так, у мене він з'явився в 28 років. Так – це ВАЗ-2101 1976 року випуску. І це не жарти – це моя перша по-справжньому моя машина", – написав Дмитрук.
А потім він, напевно, вирішив здивувати колег-депутатів і журналістів, під'їхавши до будівлі парламенту на "Жигулях", хоча за кермом і не був.
Чому "копійка" і звідки Audi
Виданню Vesti.ua Дмитрук пояснював, що машина ще не його – не переоформив її після покупки, але обіцяє пізніше внести до декларації.
"Мені завжди подобалися радянські автомобілі. У мене в думках є ще купити такий хороший автомобіль, як "Волга". Але їх складно знайти в хорошому стані, оригінальному", – сказав нардеп
Зазначимо, що в декларації нардепа за 2020 рік вказана Audi А8, ціна якої в середньому 40-50 тис. доларів (залежно від комплектації). Ось тільки там вказано, що він не власник, а має право користування.
Але і тут нардеп пояснив, що внесена до декларації Audi А8 була орендована, а зараз він їздить на Hyundai Genesis.
Хто такий Артем Дмитрук і чим "відзначився"
- 2019 року разом з "Слугою народу" він потрапив до Верховної Ради і став народним депутатом. Також він відомий спортсмен: майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, срібний призер Кубка світу з кроссліфтінгу
- 2018 року, призер чемпіонату світу з пауерліфтингу, багаторазовий чемпіон і рекордсмен України. Багаторазовий чемпіон і призер турнірів з самбо, рукопашного бою та панкратіону. Чемпіон України з кроссфіту.
- У політиці він теж встиг відзначитися, особливо останнім часом. Днями Дмитрук назвав покійного художника Ройтбурда педофілом і наркоманом, за що поплатився прізвиськом "лайно".
- Також депутат здивував всіх під час спілкування з телеведучою. Виявляється, він навіть не в курсі про відставку одного відомого міністра, хоча саме "слуги" збираються звільнити Абрамовського..
- А напередодні Дмитрук зробив серйозну заяву – зізнався в темниках і візитах на Банкову.