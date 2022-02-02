Новий скандал: НАБУ показало, як упіймало нардепа на хабарі (відео)

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Національне антикорупційне бюро України опублікувало відео у рамках розслідування народного депутата.

Про це заявили у НАБУ.

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"З огляду на суспільний резонанс, НАБУ публікує оперативне відео у рамках розслідування народного депутата України", – зазначили в Бюро.

Думка слідства

У НАБУ стверджують, що 28 січня 2022 року народного депутата було викрито після отримання хабаря у розмірі 558 тис. грн.

"Слідство вважає, що ці кошти нардеп отримав за зловживання своїми законними повноваженнями. Проте через "депутатський імунітет" народного обранця затримати не змогли", – сказано в заяві.

У Бюро заявили, що нардеп ігнорує повістки про виклик органів слідства – попри те, що з 31 січня 2022 року отримав статус підозрюваного.

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Що сталося

28 січня народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на хабарі у розмірі 558 тис. грн. Про те, що був затриманий нардеп від "слуг", на своїй сторінці Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

При цьому Сергій Кузьміних попросив виключити його із фракції "Слуги народу" у Верховній Раді. Про це написала речник політичної сили Юлія Палійчук. За її словами, листа про події з його участю та проханням про виключення він направив голові партії Олені Шуляк та голові фракції Давиду Арахамії.

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Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо Кузьміних вчинив злочин, то "має понести відповідальність за законом".

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