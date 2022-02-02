Новый скандал: НАБУ показало, как поймало нардепа на взятке (видео)

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Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео в рамках расследования народного депутата.

Об этом заявили в НАБУ.

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"Учитывая общественный резонанс, НАБУ публикует оперативное видео в рамках расследования народного депутата Украины", – отметили в Бюро.

Мнение следствия

В НАБУ утверждают, что 28 января 2022 года народного депутата разоблачили после получения взятки в размере 558 тыс. грн.

"Следствие считает, что эти средства нардеп получил за злоупотребление своими законными полномочиями. Однако из-за "депутатского иммунитета" народного избранника задержать не смогли", – сказано в заявлении.

В Бюро заявили, что нардеп игнорирует повестки о вызове органов следствия – несмотря на то, что с 31 января 2022 года получил статус подозреваемого.

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Что произошло

28 января народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на взятке в размере 558 тыс. грн. О том, что был задержан нардеп от "слуг", на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

При этом Сергей Кузьминых попросил исключить его из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде. Об этом написала спикер политической силы Юлия Палийчук. По ее словам, письмо о событиях с его участием и просьбой об исключении он направил главе партии Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии.

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Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то "должен понести ответственность по закону".

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