Новий штурм польського кордону – відео прориву мігрантів

Потік мігрантів вдалося зупинити / Фото: Колаж: Сьогодні

Польський кордон намагалася штурмувати група мігрантів із Білорусі. Про це в Twitter повідомляє прикордонна служба Польщі.

"23 листопада близько 19:00, група із понад 100 агресивних іноземців силою намагалися перейти кордон. У польських силовиків кидали каміння", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Також повідомляється, що агресивно налаштовані мігранти атакували польські служби, кидаючи каміння, гілки дерев та світлошумові гранати.

За інформацією польських прикордонників, це відбувалося під наглядом білоруських спецслужб.

Реклама

Реклама

Польща шукає вихід із кризи

Польща продовжує шукати варіанти як змусити невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити шантаж Євросоюзу нелегальними мігрантами. З понеділка Польща вирішила закрити вантажне залізничне сполучення з Білоруссю поки що на одному напрямку – "Брузги".

Україна зміцнює кордони

Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили і про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.