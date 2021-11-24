Новый штурм польской границы – видео прорыва мигрантов

Поток мигрантов удалось остановить / Фото: Коллаж: Сегодня

Польскую границу пыталась штурмовать группа мигрантов из Беларуси. Об этом в Twitter сообщает пограничная служба Польши.

"23 ноября около 19:00, группа из более 100 агрессивных иностранцев силой пытались перейти границу. В польских силовиков бросали камни", – говорится в сообщении.

Реклама

Также сообщается, что агрессивно настроенные мигранты атаковали польские службы, бросая камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты.

По информации польских пограничников, это происходило под наблюдением белорусских спецслужб.

Реклама

Реклама

Польша ищет выход из кризиса

Польша продолжает искать варианты, как заставить непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить шантаж Евросоюза нелегальными мигрантами. С понедельника Польша решила закрыть грузовое железнодорожное сообщение с Беларусью пока на одном направлении – "Брузги".

Украина укрепляет границы

После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию, – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.