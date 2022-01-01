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Новий рік із Зеленським у палаці – хто потрапив у новорічне звернення

Наталія Магдик
1 січня, 20:15
Участь у новорічному привітанні взяли участь ті, ким може пишатися Україна

За словами Зеленського, на заході були присутні ті, ким може пишатися Україна / Фото: Колаж: Сьогодні

У зйомках новорічного привітання президента Володимира Зеленського, яке проходило у Маріїнському палаці, було запрошено українців, які відзначилися суспільно важливою діяльністю. Про це повідомляє прес-служба Офіс президента.

У святковому заході взяли участь

  • пілоти вертольота Airbus H145 Віталій Цапка та Василь Циля, які на гелікоптері повітряної швидкої допомоги провели термінову евакуацію немовляти з вродженою вадою серця;
  • льотчик ДП "Антонов", пілот літака "Мрія", Герой України Сергій Трошин;
  • шахтар із Краматорська Євген Олександров;
  • технолог хлібзаводу із Дніпра Світлана Кульбака;
  • будівельник мосту Олександр Ластов'як та металург із Дніпра Андрій Шолков;
  • учитель фізики Герой України Ілля Гельфгат;
  • учитель хімії з Ворохти Івано-Франківської області Ірина Білінчук;
  • священик із Золочева Михайло Сукмановський;
  • дзюдоїстка Дар'я Білодід та її тренер Світлана Кузнєцова;
  • весляр-каноїст Юрій Чебан та тренер Людмила Чебан;
  • гімнаст Олег Верняєв зі своїм тренером Геннадієм Сартінським;
  • легкоатлетка Ярослава Магучих із тренером;
  • борець греко-римського стилю Жан Беленюк із тренером Володимиром Шацьким;
  • президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка;
  • 10-разовий паралімпійський чемпіон, параплавець, Герой України Максим Крипак;
  • чемпіоном світу з джіу-джитсу Ігор Євтушенко;
  • лікар-трансплантолог з "Охматдиту" Олександр Лисиця;
  • лікар-гематолог із Черкас Віктор Парамонов;
  • лікар зі Львова Олег Самчук;
  • медсестра з Одеси Алла Кужель;
  • головний лікар Центральної районної лікарні міста Попасна Олександр Ковальчук;
  • мати 19 дітей – Світлана Ковалевич;
  • Олександра Слюсаренко, яка після смерті обох батьків займається сім'єю із 10 братів та сестер.
  • переможець олімпіад Олександр Панасенко;
  • восьмирічна Ярина Закалюжна, яка перемогла на міжнародному конкурсі Європейського космічного агентства Juice up your rocket;
  • 12-річна Тетяна Тулайдан, яка врятувала під час повені у смт. Ясіня Івано-Франківської області чотирьох братів та сестер;
  • заслужений донор із Дніпра Володимир Миколаїв;
  • оперний співак, соліст Національної опери України Олександр Цимбалюк;
  • балерина Олена Потапова;
  • хореограф Мирослав Вантух;
  • диригент Національного академічного театру опери та балету України Герман Макаренко;
  • професор Чернівецького університету Олег Ангельський;
  • керівник державного підприємства КБ "ПРОМІНЬ", Герой України Олег Коростелев;
  • уродженка Донбасу Тетяна Яловчак, яка підкорила сім найвищих вершин світу.
  • дружина та донька заарештованого у тимчасово окупованому Криму журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка Катерина та Стефанія Єсипенко;
  • танкіст, Герой України Євген Сидоренко;
  • доброволець, Герой України Дмитро Коцюбайло;
  • прикордонник Герой України Едуард Атрашкевич;
  • начальник штабу – перший заступник командира 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, Герой України Іван Винник;
  • старший лейтенант ЗСУ, Герой України Володимир Соснін;
  • лейтенант ЗСУ, Герой України Василь "Тайфун" Тарасюк;
  • командир фрегата "Гетьман Сагайдачний";
  • капітан 2-го рангу ВМС ЗСУ Олексій Корецький;
  • старший сержант ЗСУ Наталія Борисовська.

Привітання Зеленського

За традицією, що склалася, 31 грудня 2021 року, президент привітав українців з наступаючим Новим роком. Він розповів про головні досягнення за 2021 рік, подякувавши українцям, які будують та творять країну. Зокрема, він зазначив, що країна вистояла, незважаючи на залякування і зовнішніми загрозливими факторами, і внутрішніми.

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