Новий рік із Зеленським у палаці – хто потрапив у новорічне звернення

За словами Зеленського, на заході були присутні ті, ким може пишатися Україна / Фото: Колаж: Сьогодні
У зйомках новорічного привітання президента Володимира Зеленського, яке проходило у Маріїнському палаці, було запрошено українців, які відзначилися суспільно важливою діяльністю. Про це повідомляє прес-служба Офіс президента.
У святковому заході взяли участь
- пілоти вертольота Airbus H145 Віталій Цапка та Василь Циля, які на гелікоптері повітряної швидкої допомоги провели термінову евакуацію немовляти з вродженою вадою серця;
- льотчик ДП "Антонов", пілот літака "Мрія", Герой України Сергій Трошин;
- шахтар із Краматорська Євген Олександров;
- технолог хлібзаводу із Дніпра Світлана Кульбака;
- будівельник мосту Олександр Ластов'як та металург із Дніпра Андрій Шолков;
- учитель фізики Герой України Ілля Гельфгат;
- учитель хімії з Ворохти Івано-Франківської області Ірина Білінчук;
- священик із Золочева Михайло Сукмановський;
- дзюдоїстка Дар'я Білодід та її тренер Світлана Кузнєцова;
- весляр-каноїст Юрій Чебан та тренер Людмила Чебан;
- гімнаст Олег Верняєв зі своїм тренером Геннадієм Сартінським;
- легкоатлетка Ярослава Магучих із тренером;
- борець греко-римського стилю Жан Беленюк із тренером Володимиром Шацьким;
- президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка;
- 10-разовий паралімпійський чемпіон, параплавець, Герой України Максим Крипак;
- чемпіоном світу з джіу-джитсу Ігор Євтушенко;
- лікар-трансплантолог з "Охматдиту" Олександр Лисиця;
- лікар-гематолог із Черкас Віктор Парамонов;
- лікар зі Львова Олег Самчук;
- медсестра з Одеси Алла Кужель;
- головний лікар Центральної районної лікарні міста Попасна Олександр Ковальчук;
- мати 19 дітей – Світлана Ковалевич;
- Олександра Слюсаренко, яка після смерті обох батьків займається сім'єю із 10 братів та сестер.
- переможець олімпіад Олександр Панасенко;
- восьмирічна Ярина Закалюжна, яка перемогла на міжнародному конкурсі Європейського космічного агентства Juice up your rocket;
- 12-річна Тетяна Тулайдан, яка врятувала під час повені у смт. Ясіня Івано-Франківської області чотирьох братів та сестер;
- заслужений донор із Дніпра Володимир Миколаїв;
- оперний співак, соліст Національної опери України Олександр Цимбалюк;
- балерина Олена Потапова;
- хореограф Мирослав Вантух;
- диригент Національного академічного театру опери та балету України Герман Макаренко;
- професор Чернівецького університету Олег Ангельський;
- керівник державного підприємства КБ "ПРОМІНЬ", Герой України Олег Коростелев;
- уродженка Донбасу Тетяна Яловчак, яка підкорила сім найвищих вершин світу.
- дружина та донька заарештованого у тимчасово окупованому Криму журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка Катерина та Стефанія Єсипенко;
- танкіст, Герой України Євген Сидоренко;
- доброволець, Герой України Дмитро Коцюбайло;
- прикордонник Герой України Едуард Атрашкевич;
- начальник штабу – перший заступник командира 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, Герой України Іван Винник;
- старший лейтенант ЗСУ, Герой України Володимир Соснін;
- лейтенант ЗСУ, Герой України Василь "Тайфун" Тарасюк;
- командир фрегата "Гетьман Сагайдачний";
- капітан 2-го рангу ВМС ЗСУ Олексій Корецький;
- старший сержант ЗСУ Наталія Борисовська.
Привітання Зеленського
За традицією, що склалася, 31 грудня 2021 року, президент привітав українців з наступаючим Новим роком. Він розповів про головні досягнення за 2021 рік, подякувавши українцям, які будують та творять країну. Зокрема, він зазначив, що країна вистояла, незважаючи на залякування і зовнішніми загрозливими факторами, і внутрішніми.
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