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Новый год с Зеленским во дворце – кто попал в новогоднее обращение

Наталья Магдык
1 января, 20:15
В новогоднем поздравлении приняли участие спортсмены, врачи, пилоты, медики

По словам Зеленского, на мероприятии присутствовали все те, кем может гордиться Украина / Фото: Коллаж: Сегодня

В съемках новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского, которое проходило в Мариинском дворце, были приглашены украинцы, которые отличились общественно важной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В праздничном мероприятии приняли участие

  • пилоты вертолета Airbus H145 Виталий Цапка и Василий Циля, которые на вертолете воздушной скорой помощи провели срочную эвакуацию младенца с врожденным пороком сердца;
  • летчик ГП "Антонов", пилот самолета "Мрия", Герой Украины Сергей Трошин;
  • шахтер из Краматорска Евгений Александров;
  • технолог хлебзавода из Днепра Светлана Кульбака;
  • строитель моста Александр Ластовяк и металлург из Днепра Андрей Шолков;
  • учитель физики Герой Украины Илья Гельфгат;
  • учитель химии из Ворохты Ивано-Франковской области Ирина Билинчук;
  • священник из Золочева Михаил Сукмановский;
  • дзюдоистка Дарья Билодид и ее тренер Светлана Кузнецова;
  • гребец-каноист Юрий Чебан и тренер Людмила Чебан;
  • гимнаст Олег Верняев со своим тренером Геннадием Сартинским;
  • легкоатлетка Ярослава Магучих с тренером;
  • борец греко-римского стиля Жан Беленюк с тренером Владимиром Шацких;
  • президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка;
  • 10-кратный паралимпийский чемпион, параплаватель, Герой Украины Максим Крипак;
  • чемпионом мира по джиу-джитсу Игорь Евтушенко;
  • врач-трансплантолог из "Оxматдета" Александр Лисица;
  • врач-гематолог из Черкасс Виктор Парамонов;
  • врач из Львова Олег Самчук;
  • медсестра из Одессы Алла Кужель;
  • главный врач Центральной районной больницы города Попасной Александр Ковальчук;
  • мать 19 детей Светлана Ковалевич;
  • Александра Слюсаренко, которая после смерти обоих родителей занимается семьей из 10 братьев и сестер.
  • победитель олимпиад Александр Панасенко;
  • восьмилетняя Ярина Закалюжная, победившая на международном конкурсе Европейского космического агентства Juice up your rocket;
  • 12-летняя Татьяна Тулайдан, спасшая во время паводка в пгт. Ясиня Ивано-Франковской области четырех братьев и сестер;
  • заслуженный донор из Днепра Владимир Николаев;
  • оперный певец, солист Национальной оперы Украины Александр Цимбалюк;
  • балерина Елена Потапова;
  • хореограф Мирослав Вантух;
  • дирижер Национального академического театра оперы и балета Украины Герман Макаренко;
  • профессор Черновицкого университета Олег Ангельский;
  • руководитель государственного предприятия КБ "ЛУЧ", Герой Украины Олег Коростелев;
  • уроженка Донбасса Татьяна Яловчак, которая покорила семь самых высоких вершин мира.
  • жена и дочь арестованного во временно оккупированном Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко Екатерина и Стефания Есипенко;
  • танкист, Герой Украины Евгений Сидоренко;
  • доброволец, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло;
  • пограничник, Герой Украины Эдуард Атрашкевич;
  • начальник штаба – первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, Герой Украины Иван Винник;
  • старший лейтенант ВСУ, Герой Украины Владимир Соснин;
  • лейтенант ВСУ, Герой Украины Василий "Тайфун" Тарасюк;
  • командир фрегата "Гетман Сагайдачный";
  • капитан 2-го ранга ВМС ВСУ Алексей Корецкий;
  • старший сержант ВСУ Наталья Борисовская.

Поздравление Зеленского

По сложившейся традиции, 31 декабря 2021 года, президент поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он рассказал о главных достижениях за 2021 год, поблагодарив украинцев, которые строят и творят страну. В частности, он отметил, что страна выстояла, несмотря на устрашение и внешними угрожающими факторами, и внутренними.

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