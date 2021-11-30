Нові рейтинги до партій: хто лідирує замість "Слуг" і що там Разумков?

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Якби зараз проходили парламентські вибори, то за партії "ЄС" та "Слуга народу" отримали б 17% та 15% голосів. Про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного 26-29 листопада.

У той же час політична сила колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, якої не було в попередніх опитуваннях, показала підтримку 10% українців.

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Українцям поставили питання, кого б вони підтримали, якби вибори відбулися найближчої неділі. Скільки б набрали партії:

"Європейська солідарність" (14,8% серед усіх респондентів та 17,1% серед тих, хто визначився з вибором),

"Слуга народу" (13% та 15%),

"Батьківщина" (11,5% та 13,3%).

"Розумна політика" (8,6% та 9,9%),

"ОПЗЖ" (8% та 9,2%),

"Сила та честь" (5,8% та 6,7%),

"Українська стратегія Гройсмана" (5% та 5,7%),

РПЛ (4,7% та 5,4%),

"Наші" (4,6% та 5,3%),

"УДАР" (3,9% та 4,5%)".

В інших партіях – підтримка нижче.

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За інформацією соціологів, за формальними ознаками рейтинги таких політичних сил, як ЄС та "Слуга народу" відрізняються у межах статистичної похибки.

Водночас, рейтинги "ЄС" та "Батьківщини" відрізняються понад статистичні похибки, а "Слуги народу" та "Батьківщини" – у межах статистичної похибки.

Як проводилося опитування

Протягом 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонного інтерв'ю.

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"Розумна політика" від Разумкова

16 листопада Разумков розповів про створення свого МФО. "Тепер уже офіційно! Сьогодні у стінах парламенту оголошено про створення МФО "Розумна політика". Дякую кожному, хто не побоявся об'єднатися заради змін у нашій державі. Далі – більше!" – написав політик у своєму Telegram.

15 листопада на з'їзді партії "Слуга народу " не стали порушувати питання про позбавлення мандата нардепа колишнього голови Верховної Ради України, а нині позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова. А все тому, що "злякалися".

Загалом екс-спікер не збирається йти з політики та виношує плани створення своєї партії.

Розумков іде у президенти

Разумков відповів на запитання, чи має президентські амбіції. Політик уперше підтвердив, що братиме участь у президентських та парламентських виборах . Але залишається інтрига – чи буде він кандидатом у президенти, чи з'явиться в іншій ролі, як це було на виборах, де переміг Зеленський.