"Нікого не боїмося": Зеленський показав військових, БТРи та свою команду для захисту України – фото

Фото - t.me/V_Zelenskiy_official. / Фото: Колаж: Сьогодні

12 лютого у Каланчаку Херсонської області, неподалік адміністративного кордону з Кримом, пройшли тактико-спеціальні навчання МВС, за якими спостерігав президент України Володимир Зеленський.

Під час брифінгу за підсумками навчань президент відзначив, що Росія будь-якої миті може відкрито напасти, але Україна готова до цього, і закликав громадян до спокою.

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"Нікого не боїмося і не панікуємо"

Крім цього, фотографії з навчань були викладені на офіційному сайті президента.

"Нікого не боїмося і не панікуємо. Проводимо навчання та тримаємо ситуацію під контролем. Все буде Україна!" – йдеться у повідомленні.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

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Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

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Про що ще говорив президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до того, що будь-якої миті з будь-якого боку може статися напад на нашу країну.

"Ми з вами розуміємо, що сьогодні сюрпризи (дестабілізація обстановки всередині країни, спровокована зовнішніми силами, або вторгнення. – Ред.) можуть бути будь-якої миті. Ми повинні розраховувати на свої сили", – сказав він.

Крім цього, він засумнівався, що напад Росії на Україну станеться найближчими днями.

"Я вважаю, що сьогодні в інформаційному просторі дуже багато інформації щодо глибокої повномасштабної операції з боку Росії. Навіть уже повідомляють конкретні дати. Ми розуміємо, що такі ризики є", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у своєму зверненні зазначила, що "Слуга народу" готова захищати Україну та її громадян від агресії Росії.

"Ми спокійні не тому, що не бачимо зовнішні загрози, ми спокійні, тому що готові захищати країну від будь-яких загроз – і реальних, і віртуальних", – зазначила Шуляк.

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