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Російські танки в Києві за два дні: розвідка США дізналася про дев'ять напрямків атаки на Україну

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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12 лютого, 18:05
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Називаються два найімовірніші сценарії вторгнення РФ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація може використати дев'ять можливих маршрутів у ході військового вторгнення до України.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News із посиланням на свої джерела у розвідці США.

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Видання також зазначає, що танки РФ орієнтовно можуть дістатися Києва за 48 годин.

Стратегія Росії

За інформацією NBC News, вже розгорнуто 100 із 168 батальйонно-тактичних груп збройних сил РФ. Чисельність кожної – 800-900 військовослужбовців. Також президент Росії Володимир Путін направив персонал та обладнання шести із семи підрозділів спеціального призначення. Чисельність кожного підрозділу – 250-300 осіб.

Фото – NBC News.
Фото – NBC News.

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При цьому називаються два найімовірніші сценарії вторгнення Росії, які передбачають одночасну атаку з кількох сторін.

Перший сценарій

Як зазначає видання, війська Росії можуть атакувати зі сходу України та Криму – для захоплення великої частини території на схід від р. Дніпро.

"Російські танки та механізовані частини перетнуть кордон з Росією і рушать у бік Полтави та Харкова, оточуючи міста у міру просування до річки. Сухопутні війська просуватимуться за трьома напрямками від Донбасу, прямуючи на схід і південь у Крим і займаючи берегову лінію вздовж Азовського моря", – пише NBC News.

Фото – NBC News.
Фото – NBC News.

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Також зазначається, що повітряний десант із Криму можуть підтримати військові гелікоптери. При цьому може статися атака для захоплення узбережжя Чорного моря, а також перекидання військ з Одеси до Молдови – для створення сухопутного мосту через Чорне море.

Фото – NBC News.
Фото – NBC News.

Другий сценарій

У другому сценарії можливого вторгнення Росії додаються до першого ще два маршрути атаки з півночі для оточення Києва. Також зазначається, що можливий ще один маршрут із РФ навколо Чорнобиля до столиці України.

Сценарій включає артилерійський вогонь, радіоелектронну боротьбу і можливе просування наземних військ Росії на південь з Білорусі у бік Житомира і на схід до Києва.

Фото – NBC News.
Фото – NBC News.

Видання зазначає, що, враховуючи хороший стан доріг, російські танки та військова техніка можуть опинитися біля Києва за два дні. При цьому атаки можуть розпочатися з масованих артилерійських ударів, балістичних ракет середньої дальності та бомбардувальників по складах боєприпасів, системах ППО та інших важливих військових об'єктах.

Також зазначається, що одночасно Росія спробує проводити кібератаки та атаки радіоелектронної боротьби для перекриття ліній зв'язку між українськими військовими частинами, дислокованими у різних частинах країни.

"Оцінка включала похмурі цифри можливих жертв серед цивільного населення у разі повномасштабного російського вторгнення – до 50 000 мирних жителів убитими чи пораненими", – пише видання.

Що каже експерт

Військовий експерт Роб Лі заявив, що Росія нападе на українські Збройні сили, а не на громадянське населення та інфраструктуру.

"Мета російських військових – завдати втрат українським військовим, можливо, взяти військовополонених і позбавити їх можливості захищатися в майбутньому", – сказав він.

За його словами, РФ може завдати удару по "багатьох українських аеродромах у перші 20-30 хвилин", а потім настане наземне вторгнення.

Загроза вторгнення Росії

  • Росія розмістила поблизу кордонів України приблизно 109-тисячну армію.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ зважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де проживають історично люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Нагадаємо, CNN повідомило, що протягом кількох місяців адміністрація президента США Джо Байдена навмисно публікувала засекречену інформацію щодо ситуації навколо України, щоб змусити Росію відмовитися від вторгнення.

Чиновники адміністрації президента США повідомили, що викриття американських ЗМІ були "ретельно узгоджені".

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