Розкрито шестизначну зарплату директора телеканалу "Дом"

Юлія Островська отримала за грудень майже 5 тисяч доларів зарплати та премії / Фото: Колаж: Сьогодні

Директор державного телеканалу "Дом" Юлія Островська отримала квартальну премію 86 тисяч гривень. Про це свідчить документ, який опублікували Українські новини.

У відповіді на запит інформаційного агентства повідомляється, що окремо за місяць премії не було, а за квартал Островська отримала 86 090,63 грн премії. При цьому зарплата за грудень становила 91 830 гривень.

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Президентські телеканали

Державні канали "Дом" та "Рада" з осені стали головними медіарупорами влади. Зокрема, "Дом" вирішили перетворити на загальнонаціональний цифровий мовник, який транслюватиметься по всій країні. У 2021 році на "Дом" виділили близько 300 млн гривень з бюджету.

У керівництві телеканалу – близькі до президента люди. Серед них – сценарист та режисер серіалу "Слуга народу" Олександр Кирющенко. Канал "Дом" спочатку представили як мовник для людей, які мешкають в ОРДЛО. Але плани Банкової, очевидно, різко змінилися.

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Своєю чергою парламентський телеканал "Рада" отримав з держбюджету 320 мільйонів гривень для зміни формату. Повноцінно він почав працювати у новому форматі з 25 січня. Тепер, крім трансляції однотипних пленарних засідань, в ефірі транслюються гострі політичні ток-шоу та аналітичні програми з відомими ведучими. Нову студію облаштували просто у кулуарах парламенту.

"Зеленський будує і хоче побудувати такий умовно монополізований авторитарний режим, і ось чому потрібна підтримка медіа", – заявив політичний аналітик Тарас Семенюк.

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