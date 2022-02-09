Раскрыта шестизначная зарплата директора телеканала "Дом"

Юлия Островская получила за декабрь почти 5 тысяч долларов зарплаты и премии / Фото: Коллаж: Сегодня

Директор государственного телеканала "Дом" Юлия Островская получила квартальную премию в 86 тысяч гривен. Об этом свидетельствует документ, который опубликовали Українські новини.

В ответе на запрос информационного агентства сообщается, что отдельно за месяц премии не было, а вот за квартал Островская получила 86 090,63 грн премии. При этом зарплата за декабрь составила 91 830 гривен.

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Президентские телеканалы

Государственные каналы "Дом" и "Рада" с осени стали главными медиарупорами власти. В частности, "Дом" решили превратить в общенациональный цифровой вещатель, который будет транслироваться по всей стране. В 2021 году на "Дом" выделили около 300 млн гривен из бюджета.

В руководстве телеканала – близкие к президенту люди. Среди них — сценарист и режиссер сериала "Слуга народа" Александр Кирющенко. Канал "Дом" сначала представили как вещатель для людей, проживающих в ОРДЛО. Но планы у Банковой, очевидно, резко изменились.

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В свою очередь, парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Полноценно он начал работать в новом формате с 25 января. Теперь, кроме трансляции однотипных пленарных заседаний, в эфире транслируются острые политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими. Новую студию обустроили прямо в кулуарах парламента.

"Зеленский строит и хочет построить такой условно монополизированный авторитарный режим, и вот почему нужна поддержка медиа", – заявил политический аналитик Тарас Семенюк.

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