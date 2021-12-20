"Ні для кого не секрет": Пєсков про розміщення ядерної зброї у Білорусі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: колаж "Сьогодні"
Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї в Білорусі.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Ні для кого не секрет, що, безумовно, розміщення різних видів озброєнь (НАТО. – Ред.) біля наших кордонів, які можуть становити для нас небезпеку, вимагатиме прийняття відповідних кроків для того, щоб збалансувати ситуацію. Тут можливі різні варіанти", – сказав він.
Що відомо?
- Раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко готовий розмістити в країні ядерну зброю нібито через загрози НАТО та діяльність Альянсу в Польщі та Україні.
- Сам Лукашенко до цього зазначав, що Мінськ запропонує Москві вжити таких заходів, якщо Північноатлантичний альянс розмістить ядерну зброю у Польщі.
- Своєю чергою Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки. Щодня у Москві висувають нові умови. Тепер там хочуть, щоб договір про гарантії безпеки, що стосується майже десятка незалежних держав, уклали з РФ лише США.