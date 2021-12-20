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"Ні для кого не секрет": Пєсков про розміщення ядерної зброї у Білорусі

Марія Дмитренко
20 грудня, 12:47
За словами прессекретаря Путіна, Кремль розглядає кроки РФ у відповідь щодо НАТО

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: колаж "Сьогодні"

Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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"Ні для кого не секрет, що, безумовно, розміщення різних видів озброєнь (НАТО. – Ред.) біля наших кордонів, які можуть становити для нас небезпеку, вимагатиме прийняття відповідних кроків для того, щоб збалансувати ситуацію. Тут можливі різні варіанти", – сказав він.

Що відомо?

  • Раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко готовий розмістити в країні ядерну зброю нібито через загрози НАТО та діяльність Альянсу в Польщі та Україні.
  • Сам Лукашенко до цього зазначав, що Мінськ запропонує Москві вжити таких заходів, якщо Північноатлантичний альянс розмістить ядерну зброю у Польщі.
  • Своєю чергою Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки. Щодня у Москві висувають нові умови. Тепер там хочуть, щоб договір про гарантії безпеки, що стосується майже десятка незалежних держав, уклали з РФ лише США.