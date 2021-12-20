"Ни для кого не секрет": Песков о размещении ядерного оружия в Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: коллаж "Сегодня"

Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений (НАТО. – Ред.) у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", – сказал он.

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