"Ни для кого не секрет": Песков о размещении ядерного оружия в Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: коллаж "Сегодня"
Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений (НАТО. – Ред.) у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", – сказал он.
Что известно?
- Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко готов разместить в стране ядерное оружие якобы из-за угроз НАТО и деятельности Альянса в Польше и Украине.
- Сам Лукашенко до этого отмечал, что Минск предложит Москве принять такие меры, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше.
- В свою очередь Россия передала США предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности. Каждый день в Москве выдвигают новые условия. Теперь там хотят, чтобы договор о гарантиях безопасности, касающийся почти десятка независимых государств, заключили с РФ только США.