Не лише вторгнення: названо три найбільші загрози для України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українці вважають, що найбільшою загрозою для України є можливе вторгнення Російської Федерації.

Про це стало відомо з опитування, яке провела компанія "Градус" на замовлення "Сьогодні". Ми проаналізували результати – стає зрозумілим, що жителі України побоюються вторгнення Росії, але в країні є й інші проблеми.

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Варіант "можливе російське вторгнення" обрали 40,3% респондентів. Водночас високий рівень корупції – 22%, економічна ситуація – 16,3%, розбіжності влади та опозиції – 5,6%, пандемія COVID-19 – 4,5%, решта – 1,4%.

Важко було відповісти 10,1% респондентів. В опитуванні брали участь 1000 людей.

/ Фото: Getty Images

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Що ще думають українці

Українці вважають, що Захід має допомогти Україні для захисту від російської агресії додатковими санкціями проти РФ, постачанням зброї, а також розміщенням своїх військ на українській території.

Військова присутність – це одна з найпопулярніших відповідей на запитання, якої допомоги не вистачає Україні від ЄС та США.

Загроза вторгнення РФ

Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

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У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетні комплекси; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до кордонів України.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

Нагадаємо, 7 лютого речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США не володіє розвідувальними даними щодо точної дати можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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