"Не раджу владі лякати мене арештом": Порошенко повертається до України

Порошенко назвав точний час повернення до України. Колаж "Сьогодні"

П’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко підтвердив, що 17 січня повернеться до України з Варшави (Польща), і попередив владу, щоби його не лякали арештом.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "ЄС".

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У партії зазначили, що нібито прихильники політика також готуються до його повернення.

"Раджу Банковій не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження і прослушку – ми інформуватимемо вас про кожний крок, який наближає додому. Так само не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку", – заявив Порошенко.

В партії зазначають, що в умовах широкомасштабної агресії Путіна переслідування лідера опозиції є нічим іншим, як руйнуванням національної єдності, що так необхідно агресору.

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Куди приземлиться п'ятий президент

Судячи з усього, Порошенко 17 січня прилетить літаком лоукосту Wizzair до Жулян, оскільки цього дня на 9:00 це єдиний рейс із Варшави.

Що на нього чекає в аеропорту

24 грудня суд дозволив затримати Порошенка для його примусового приводу до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме арешт із можливістю внесення застави в один мільярд гривень.

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Екснардеп Ігор Мосійчук повідомив сьогодні, що у прикордонників уже стоїть навпроти прізвища Порошенка помітка – "арешт".

Сам Порошенко розповідав раніше, що заради допиту у Державному бюро розслідувань не збирався ламати свій графік закордонних поїздок як державного діяча

У чому підозрюють Порошенка

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.

Державне бюро розслідувань заявило, що вивчило обставини від'їзду з країни підозрюваного у держзраді п'ятого президента 17 грудня, одразу після того, як слідчі ДБР не змогли вручити йому повістку на допит. Силовики зробили висновки, що Порошенко відлетів з країни поспіхом.