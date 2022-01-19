"Не збирався звільнятися": Арестович розкрив причини звільнення з Офісу президента

Екс-радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що рішення звільнитися з усіх офіційних посад виникло в нього спонтанно.
На своїй сторінці у Facebook Арестович зізнався, що до такого рішення його підштовхнула слабкість української влади.
"Знаєте, я не збирався звільнятися. У понеділок я приїхав на роботу як завжди, підійшов до будівлі і зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг. Тому що я здатний пробачити багато чого, включаючи особисту підлість щодо мене (це політика, всі ми макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок тощо). Але слабкості я вибачити не можу", – написав він.
За словами екс-радника голови ВП, ця слабкість влади виявилася, зокрема, у ситуації з п'ятим президентом Петром Порошенком, якому інкримінують держзраду.
"Українська держава – нескінченно слабка у відправленні своїх державних функцій (інакше особу, підозрювану в держзраді, поклали б мордою в підлогу прямо в Жулянах) і нескінченно сильна, як гігантська машина з виробництва несправедливості", – наголосив він.
Також Арестович заявив, що сьогодні суттю українського суспільства стала тотальна несправедливість, з якою не бореться влада.
"Найпростіший приклад – зарплати та умови роботи силовиків, особливо рядового персоналу... У держави, в якій силовики отримують менше, ніж прибиральниці, майбутнього немає. Держава, в якій загиблому військовому чи поліцейському не присвоюють наступне військове чи спеціальне звання, та довічну пенсію сім'ї не призначають вже після цього, причому – чисту, а не "вибирайте із двох більшу", як тепер, не має майбутнього", – заявив він.
Відставка Арестовича
- Нагадаємо, Олексій Арестович 17 січня у коментарі 4 каналу оголосив про звільнення з посади позаштатного радника керівника Офісу президента України та з посади спікера української делегації у Тристоронній контактній групі з Донбасу. За словами Арестовича, на наступній зустрічі ТКГ його вже не буде. Причиною звільнення за власним бажанням названо особисті причини.
- Олексій Арестович з 2014 року активно виступав у ролі військового та політичного оглядача. На радіо та телебаченні він активно коментував події навколо Донбасу.
- 28 жовтня 2020 року Арестович був призначений на посаду спікера делегації України у ТКГ з Донбасу.
- 1 грудня 2020 року Олексій Арестович став позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака зі стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.
- Член української делегації у Тристоронній контактній групі з Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що звільнення Олексія Арестовича з посади спікера української делегації не позначиться на роботі ТКГ.