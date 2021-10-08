Названа причина смерті Полякова – результати розтину

Уже проведено розтин тіла Полякова. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Антон Поляков помер через хворобу серця. Про такі результати розтину повідомила київська прокуратура в Facebook.

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень", – повідомили в прокуратурі.

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Як ми вже писали, в мережі опублікували фото померлого Полякова, а також стали відомі подробиці його поїздки в таксі.

Що відомо про Антона Полякова

Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.

Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.

А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".

Також Поляков відомий тим, що подав більш ніж 6 тисяч поправок до банківського законопроєкту, який регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроєкту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.

2 вересня 2020 року на Полякова напали в центрі Києва. Невідомий на вулиці почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав кілька ударів в область грудної клітки.

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