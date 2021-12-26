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НАТО в Україні для РФ тотожне смерті – Кремль

Марія Дмитренко
26 грудня, 17:50
Москва очікує переговорів з Вашингтоном

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія наражається на серйозну небезпеку через перспективу вступу України в НАТО.

Про це повідомляє ТАРС.

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"Безпека Росії під загрозою через обман Заходу про непросування НАТО на схід, для РФ це зараз питання життя і смерті", – сказав Пєсков.

Він поскаржився, що НАТО поступово "проникає" на територію України і в майбутньому фактично може залишитись лише формалізація цього процесу.

Крім того, Москва очікує переговорів з Вашингтоном, на яких вимагатиме від США гарантувати невступ України до НАТО.

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Ультиматум РФ щодо НАТО

  • У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Навіть більше, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
  • У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс щодо основоположних принципів, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право визначати своє майбутнє і зовнішню політику.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг викрив Путіна на брехні. Він заявив, що Альянс не обіцяв Росії не розширюватися на схід.