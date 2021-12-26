НАТО в Украине для РФ равносильно смерти – Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия подвергается серьезной опасности из-за вступления Украины с НАТО.

Об этом сообщает ТАСС.

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"Безопасность России под угрозой из-за обмана Запада о непродвижении НАТО на восток, для РФ это сейчас вопрос жизни и смерти", – сказал Песков.

Он пожаловался, что НАТО постепенно "проникает" на территорию Украины, и в будущем фактически может остаться только формализация этого процесса.

Кроме того, Москва ожидает переговоров с Вашингтоном, на которых будет требовать от США гарантировать невступления Украины в НАТО.

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Ультиматум РФ по НАТО