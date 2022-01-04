НАТО терміново збирає засідання через війська РФ біля України

У НАТО відбудеться важливе засідання через російську загрозу. Колаж "Сьогодні"

7 січня відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ країн НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Головною темою стане агресія Росії проти України. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Засідання пройде в онлайн-режимі.

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"Позачергове засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у п'ятницю, 7 січня. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової могутності Росії в Україні та навколо неї, а також питання європейської безпеки загалом", – йдеться у повідомленні.

Також НАТО готується до переговорів із РФ

Як пише Reuters, офіційний представник Альянсу заявив, що Єнс Столтенберг запланував на наступний тиждень спеціальну зустріч послів союзників НАТО та вищих посадових осіб Росії, оскільки обидві сторони прагнуть діалогу для запобігання відкритому конфлікту стосовно України.

У НАТО занепокоєні нарощуванням російської військової могутності вздовж кордону з Україною і на тлі цієї загрози вимагали проведення засідання Ради Росія – НАТО.

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"Будь-який діалог з Росією має вестися на основі взаємності, враховувати занепокоєння НАТО стосовно дій Росії… і проходити у консультації з європейськими партнерами НАТО", – заявили в Альянсі.

Переговори Росія-США-НАТО-ОБСЄ