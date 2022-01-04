НАТО срочно собирает заседание из-за войск РФ возле Украины

В НАТО пройдет важное заседание из-за российской угрозы. Коллаж "Сегодня"

7 января состоится внеочередное заседание министров иностранных дел стран НАТО под председательством генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Главной темой станет агрессия России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Заседание пройдет в онлайн-режиме.

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"Внеочередное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в пятницу, 7 января. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также вопросы европейской безопасности в целом", – говорится в сообщении.

Также НАТО готовится к переговорам с РФ

Как пишет Reuters, официальный представитель Альянса заявил, что Йенс Столтенберг запланировал на следующую неделю специальную встречу послов союзников по НАТО и высших должностных лиц России, поскольку обе стороны стремятся к диалогу для предотвращения открытого конфликта в отношении Украины.

В НАТО обеспокоены наращиванием российской военной мощи вдоль границы с Украиной и на фоне этой угрозы добивались проведения заседания Совета Россия – НАТО.

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"Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать обеспокоенность НАТО по поводу действий России ... и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО", – заявили в Альянсе.

Переговоры Россия-США-НАТО-ОБСЕ