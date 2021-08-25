Україні в НАТО бути? Президентка Естонії про перспективи членства в Альянсі

Під час "Кримської платформи" була можливість президентам Естонії та України обговорити перспективи вступу до ЄС і НАТО

Україна не може стати членом НАТО, поки не поверне всі окуповані території. Так вважає президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Європейській правді.

"Естонія підтримує ПДЧ і зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим. Потрібно спочатку дочекатися повороту історії ", – сказала Кальюлайд.

Потім балтійська політикиня додала: "Потрібне рішення (конфлікту. – Ред.). Сподіваюся, шляхом переговорів. Рано чи пізно".

Реклама

Заяви політика

В цьому інтерв'ю, яке Керсті Кальюлайд дала українським журналістам під час саміту "Кримська платформа", вона висловила свою позицію також щодо перспектив вступу України до Європейського Союзу.

"Вступ до ЄС має на увазі купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав (Україна, Молдова, Грузія. – Ред.) не виконує критерії членства. Вам знадобиться до 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності", – зокрема, сказала президент Естонії.

За її словами, Україні, Молдові та Грузії міг би допомогти на євроінтеграційному шляху якийсь проміжний етап, а їхны економіки вже і зараз інтегруються в економіку ЄС.

Біографія Керсті Кальюлайд

52-річна Керсті Кальюлайд обіймає пост президентки Естонії з 10 жовтня 2016 року. Вона стала першою жінкою в Естонії, яка посіла найвищу посаду країни за підсумками голосування в парламенті.

У 2019 році Керсті Кальюлайд побувала з робочим візитом в Москві і зустрічалася з президентом Росії Володимиром Путіним / Фото пресслужби Кремля