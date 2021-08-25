Украине в НАТО быть? Президент Эстонии о перспективах членства в Альянсе

Во время "Крымской платформы" была возможность президента Эстонии и Украины обсудить перспективы вступления в ЕС и НАТО

Украина не может стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории. Так считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", – сказала Кальюлайд.

Потом балтийский политик добавила: "Нужно решение (конфликта – Авт.). Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно".

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В данном интервью, которое Керсти Кальюлайд дала украинским журналистам во время саммита "Крымская платформа", она высказала свою позицию также относительно перспектив вступления Украины в Европейский Союз.

"Вступление в ЕС подразумевает кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств (Украина, Молдова, Грузия – Ред) не выполняет критерии членства. Вам понадобится до 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности", – в частности, сказала президент Эстонии.

По ее словам, Украине, Молдове и Грузии мог бы помочь на евроинтеграционном пути некий промежуточный этап, а их экономики уже и сейчас интегрируются с экономику ЕС.

Биография Керсти Кальюлайд

52-летняя Керсти Кальюлайд занимает пост президента Эстонии с 10 октября 2016 года. Она стала первой женщиной в Эстонии, которая заняла наивысший пост страны по итогам голосования в парламенте.

В 2019 году Керсти Кальюлайд побывала с рабочим визитом в Москве и встречалась с президентом России Владимиром Путиным / Фото пресс-службы Кремля