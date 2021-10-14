Начальник поліції Києва відреагував на плани "Нацкорпусу" протестувати на Банковій (відео)

Учасників маршу супроводжують правоохоронці. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві сьогодні, 14 жовтня, проходить "Марш слави УПА". Українські націоналісти планують завершити його на Банковій біля Офісу президента.
Про це "Сьогодні" розповів ветеран полку "Азов", керівник "Національного корпусу" в місті Києві Сергій Тамарін.
"Сьогодні це не просто марш традиційний у вигляді свята, сьогодні це марш, який переслідує певну мету. Мета донести свої переконання, донести свою думку, думку патріотичного суспільства. Воно полягає в протистоянні капітулянскому настрою Банковій, в протистоянні репресіям і кримінальному переслідуванню ветеранів. Тому кінцева точка вибрана Офіс президента, де будуть передані наші умови", – сказав Тамарін.
Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Іван Виговський відреагував на плани націоналістів: "Забезпечено публічну безпеку і порядок, досить сил і засобів. Розуміємо, які заплановані заходи, все буде добре. Будемо дивитися".
Також у поліції додали, що учасників маршу супроводжує колона правоохоронців. На місці також працює поліція діалогу. Правоохоронці налаштовані на мирне проведення заходу.
Що відомо про марш
- Організатори маршу – "Нaціoнaльний кopпус", ВО "Свoбода", "Пpaвий сектор" і ветеранські організації. "Марш слави УПА" буде не просто заходом на честь створення Української повстанської армії, а й акцією протесту проти чинної влади
- Марш вже називають традиційним. Він пройде у столиці України в 17-й раз.
- Незважаючи на конфліктиміж ВО "Свобода" і "Національним корпусом", вони продовжують іноді проводити спільні акції, наприклад "Марш слави УПА".
- За словами представників націоналістичних організацій, людей на захід вони збирають переважно через соціальні мережі і методом "сарафанного радіо". Для бажаючих приїхати з інших регіонів організовують транспорт. Інформацію про марш публікують також в Telegram-каналах.