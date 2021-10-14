Начальник полиции Киева отреагировал на планы "Нацкорпуса" протестовать на Банковой (видео)

Участников марша сопровождают правоохранители. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве сегодня, 14 октября, проходит "Марш славы УПА". Украинские националисты планируют завершить его на Банковой возле Офиса президента.
Об этом "Сегодня" рассказал ветеран полка "Азов", руководитель "Национального корпуса" в городе Киев Сергей Тамарин.
"Сегодня это не просто марш традиционный в виде праздника, сегодня это марш, который преследует определенную цель. Цель донести свои убеждения, донести свое мнение, мнение патриотического общества. Оно заключается в противостоянии капитулянскому настроению Банковой, в противостоянии репрессиям и уголовного преследования ветеранов. Поэтому конечная точка выбрана Офис президента, где будут переданы наши условия", – сказал Тамарин.
Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Иван Выговский отреагировал на планы националистов: "Обеспечено публичную безопасность и порядок, достаточно сил и средств. Понимаем, какие запланированы мероприятия, все будет хорошо. Будем смотреть".
Также в полиции добавили, что участников марша сопровождает колонна правоохранителей. На месте также работает полиция диалога. Правоохранители настроены на мирное проведение мероприятия.
Что известно о марше
- Организаторы марша – "Нaциoнaльный кopпус", ВО "Свoбода", "Пpaвый сектор" и ветеранские организации. "Марш славы УПА" будет не просто мероприятием в честь создания Украинской повстанческой армии, но и акцией протеста против действующей власти.
- Марш уже называют традиционным. Он пройдет в столице Украины в 17-й раз.
- Несмотря на конфликты между ВО "Свобода" и "Национальный корпус", они продолжают иногда проводить совместные акции, например "Марш славы УПА".
- По словам представителей националистических организаций, людей на мероприятие они собирают в основном через социальные сети и методом "сарафанного радио". Для желающих приехать из других регионов организовывают транспорт. Информацию о марше публикуют также в Telegram-каналах.